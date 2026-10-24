Як зрозуміти, що ваш смартфон заражений вірусом: головні ознаки

Як поводиться заражений пристрій

Розпізнати присутність цифрових шкідників на Android чи iPhone можна за кількома нетиповими змінами в щоденній роботі системи, пише 24 Канал.

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Найбільш очевидний сигнал – раптова поява спливаючих рекламних банерів, особливо коли вони виникають на робочому столі поза відкритими застосунками. Також варто насторожитися, якщо на екрані з'явилися невідомі програми, які ви власноруч не завантажували. У такому разі потрібно негайно провести ревізію встановленого софту.

Проблеми з батареєю, нагріванням і швидкістю

Шкідливе програмне забезпечення постійно виконує фонові процеси, активно споживаючи ресурси пристрою. Це неминуче призводить до різкого скорочення часу автономної роботи акумулятора. Якщо новий або справний телефон раптово почав розряджатися вдвічі швидше, це серйозний привід для перевірки.

Серед інших апаратних симптомів – незвичне уповільнення інтерфейсу, постійні зависання та раптовий виліт додатків. Крім того, заражений ґаджет часто перегрівається навіть під час простих дій за помірної температури довкілля та може виводити системні попередження про надмірне тепло.

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Аномальний трафік та спам-розсилки друзям

Віруси активно зв'язуються зі своїми серверами, завантажують шкідливі модулі або викрадають конфіденційні файли. Через це показники використання мобільного інтернету можуть раптово підскочити. Користувачам із безлімітними тарифами слід періодично переглядати графіки витрат даних, щоб вчасно помітити аномалії.

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Ще одна неприємна ознака – масове надсилання спаму вашим контактам. Якщо друзі та родичі починають отримувати від вашого імені дивні SMS або підозрілі повідомлення в месенджерах, шкідливий бот уже перехопив керування засобами зв'язку.

Як очистити телефон і захистити власні дані

Власникам iPhone радять перейти в меню "Параметри" – "Загальні" – "VPN і керування пристроєм" та перевірити наявність сторонніх профілів. Далі у вкладці "Приватність і безпека" слід переглянути всі дозволи для застосунків, відкликати підозрілі права або повністю видалити невідомі програми. Через закритість екосистеми iOS класичні антивіруси для iPhone не діють, проте існують програми безпеки для відстеження витоків даних.

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Користувачам Android варто запустити ручну перевірку через Google Play Protect, натиснувши на іконку свого профілю в магазині додатків, або встановити надійний антивірус.

Якщо проблему не вдається усунути звичайними засобами, фахівці радять скинути налаштування смартфона до заводських і налаштувати його як новий ґаджет без відновлення зі старих резервних копій. Паролі до критично важливих сервісів, зокрема онлайн-банкінгу, необхідно змінювати лише з іншого безпечного пристрою.