Украина готовится интегрироваться в европейскую систему регулирования искусственного интеллекта, и ключевым шагом должна стать имплементация AI Act в национальное законодательство.

Европейский AI Act – первый в мире комплексный закон об искусственном интеллекте – постепенно становится ориентиром и для стран-партнеров ЕС, в частности для Украины. Вопрос уже не в том, перенимать ли эти правила, а в том, как именно встроить их в собственную правовую и институциональную систему. Соприкасающиеся с темой источники 24 Канала в Брюсселе отмечают: одного закона мало – нужна действенная структура управления и реальный опыт правоприменения.

Что означает синхронизация с AI Act на практике

Ключевым шагом для интеграции с европейской регуляторной системой в сфере искусственного интеллекта должна стать имплементация AI Act в национальное законодательство. Как объясняют касающиеся темы источники 24 Канала в Брюсселе, параллельно с этим нужно выстроить структуру управления, которая обеспечит правоприменение, оценку соответствия, поддержку инноваций и координацию в соответствии с требованиями регламента. Следующим шагом, по их словам, должен стать наработанный опыт принятых решений по правоприменению – то, что будет демонстрировать, что система реально работает.

Обратите внимание! Вызовы, с которыми сталкиваются разные страны при внедрении AI Act, не одинаковы, отмечают собеседники издания в Брюсселе. Один из главных – создание надзорных органов. Такие органы должны получить достаточные ресурсы, сформировать соответствующие технические, юридические и отраслевые компетенции, разработать процедуры надзора (например, для конкретных следственных мероприятий) и иметь инструменты для тестирования и валидации систем ИИ, находящихся под их контролем.

Отдельно в Брюсселе обращают внимание на принципы доверенного искусственного интеллекта – прозрачность, подотчетность и человеческий контроль. По объяснению касающихся темы источников 24 Канала, AI Act операционализирует эти принципы, устанавливая конкретные требования к прозрачности, надзора и качества, а также создавая соответствующие структуры управления. Регламент имеет полностью гармонизационный эффект: одинаковые правила действуют для разработки и использования ИИ во всех юрисдикциях, применяющих его.

В Украине активно развивается рынок оборонных технологий на базе искусственного интеллекта, в частности дроны и автономные системы активно используются на фронте.

Министерство обороны Украины ставит акцент на быструю разработку инновационных решений через Defense AI Center "A1" и сотрудничество с международными партнерами для тренировки моделей на основе реальных боевых данных.

Материал подготовлен в рамках пресс-тура, организованного при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта DT4UA, внедряемого Академией электронного управления.



