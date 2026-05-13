AI-агенты меняют привычки программистов – почему ноутбуки перестали закрывать

Появление автономных ИИ-агентов для написания кода породило неожиданную привычку среди разработчиков. В конференц-залах, аэропортах и кафе все чаще можно увидеть людей с едва приоткрытыми ноутбуками.

Новая волна популярности инструментов на основе искусственного интеллекта породила довольно необычное поведение среди программистов. Все больше разработчиков буквально носят свои ноутбуки с немного приоткрытой крышкой, чтобы не прерывать работу AI-агентов, которые выполняют фоновые задачи – от генерации кода до запуска сложных автоматизированных сценариев. Об этом пишет Business Insider.

Смотрите также Ноутбуки, новый Android и много искусственного интеллекта: что показала Google на The Android Show

Почему разработчики не закрывают свои ноутбуки?

На первый взгляд это выглядит странно. Но причина вполне прагматичная: закрытие крышки на большинстве ноутбуков автоматически переводит устройство в спящий режим, что останавливает выполнение процессов. Для разработчиков, которые используют агентов для длительных вычислений или написания кода, это означает прерванный процесс, потерю времени и необходимость запускать все заново.

Business Insider пообщался с восемью программистами, которые практикуют такой подход даже в публичных местах. Реакция аудитории оказалась бурной: часть читателей назвала это забавным, другие – симптомом чрезмерной зависимости от AI-инструментов.

Один из комментаторов саркастически заметил: "Искусственный интеллект нас поглощает, если мы даже не знаем, как оставить ноутбук включенным в закрытом состоянии".

Какие технические решения уже существуют?

Несмотря на популярность "полуоткрытого" метода, техническое сообщество быстро напомнило о наличии альтернатив.

Как пишет Mind studio, одним из самых распространенных решений для пользователей macOS является команда "caffeinate" в терминале. Она позволяет временно заблокировать переход системы в режим сна. Этот инструмент давно используется для презентаций или длительных фоновых задач. Однако для менее опытных пользователей работа через командную строку может быть неудобной.

Другой вариант – режим Clamshell Mode, который позволяет работать с закрытым ноутбуком при условии подключения внешнего дисплея или соответствующего аксессуара. Бывший сотрудник OpenAI Уилл ДеПью полушутя предложил использовать специальные USB-C-заглушки, имитирующие подключенный монитор. По его словам: "Приятно иметь физический контроль над тем, включен ли ваш ноутбук".

Также пользователи могут изменять параметры энергосбережения в системных настройках macOS. Например, опция предотвращения автоматического перехода в сон при выключенном дисплее позволяет поддерживать активность компьютера, если он подключен к питанию.

Сторонние приложения стали компромиссом

Среди популярных решений отдельное место занимает приложение Amphetamine для macOS, которое позволяет легко настраивать сценарии, при которых компьютер остается активным.

Ученик старших классов Арав Джайн рассказал Business Insider, что узнал о таких инструментах только недавно: "Есть инструменты вроде Amphetamine, но я узнал о них буквально вчера".

UX-дизайнер Андреас Крушакин-Либоска признал, что просто не знал о таких возможностях. По его словам, проблема заключается не в отсутствии решения, а в том, что дополнительные настройки создают "слишком много трения" в ежедневной работе.

Он объяснил, что идеальный способ должен быть "простым, чистым и не отвлекать меня от и без того насыщенного дня".

Это больше, чем техническая мелочь

Для многих разработчиков этот странный тренд стал отражением масштабных изменений в профессии.

Разработчик Джефф Чан поделился историей, как на конференции вынужден был оставить ноутбук немного открытым во время работы с AI-агентом через смартфон. Он даже предупредил семью: "Не закрывайте ноутбук".

Позже, после изменения настроек, он столкнулся с другой проблемой – устройство переставало держать соединение с Wi-Fi в закрытом состоянии. Только установка стороннего ПО решила проблему. Комментируя активную дискуссию вокруг этой темы, Чан отметил: "Это затрагивает нервы многих разработчиков. В их работе происходят масштабные изменения".

Похоже, речь идет не только не только о техническом неудобстве. Массовое внедрение AI-агентов меняет повседневные привычки программистов, заставляя адаптировать даже базовые сценарии работы с ноутбуками.

А пока производители операционных систем и компании вроде OpenAI лишь намекают на будущие интегрированные решения для своих агентов, полуоткрытая крышка остается простым, хоть и несколько забавным символом новой эпохи программирования.