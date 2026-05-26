Суды США накрыла волна AI-исков –юристы уже говорят об угрозе системе

В США резко возросло количество судебных исков, созданных с помощью искусственного интеллекта. Исследователи предупреждают, что AI уже меняет работу судов и перегружает систему бессмысленными делами.

В США стремительно растет количество судебных документов, созданных с помощью генеративного искусственного интеллекта. Новое исследование ученых из Массачусетского технологического института и Университета Южной Калифорнии показало, что AI уже существенно влияет на работу американской судебной системы. Об этом пишет Gizmodo.

Как искусственный интеллект начал переполнять американские суды?

Авторы исследования – Ананд Шах из MIT и Джошуа Леви из USC – пришли к выводу, что после появления доступных больших языковых моделей примерно 18% судебных исков, поданных без адвокатов, содержат признаки AI-сгенерированного текста.

Об исследовании сообщило издание The New York Times. В то же время работа пока не прошла полноценное научное рецензирование. Речь идет о так называемых pro se-исках – случаях, когда люди представляют себя в суде без адвоката.

Исторически значительная часть таких заявлений поступала от заключенных, которые самостоятельно пытались обжаловать приговоры или условия содержания. Однако теперь ситуация меняется. Согласно исследованию, доля исков от граждан, которые не находятся в тюрьме и действуют без юристов, резко выросла – с исторического уровня около 11% до 16,8% в 2025 финансовом году. Исследователи отмечают, что такого скачка не было за последние 25 лет судебной статистики.

Одновременно общее количество документов по таким делам в течение первых 180 дней после открытия процесса выросло в среднем на 64%.

Судьи называют это угрозой для системы

Основная проблема заключается не только в количестве исков, но и в их качестве.

Генеративный искусственный интеллект позволяет людям быстро создавать большие объемы юридического текста без реального понимания законов или судебной практики. В результате суды получают все больше запутанных, ошибочных или откровенно бессмысленных документов, которые все равно нужно официально рассматривать.

Федеральный судья из штата Миннесота Патрик Дж. Шилтц назвал ситуацию "экзистенциальной угрозой для федеральных судов". The New York Times в своем материале также описало одного из мужчин, который активно использует AI для создания исков. По информации издания, он живет в автомобиле и регулярно подает судебные заявления, созданные с помощью искусственного интеллекта.

AI делает суды более доступными – но есть нюанс

Несмотря на критику, ситуация выявила еще одну сторону проблемы. Для многих американцев суд остается едва ли не единственным способом добиться компенсации или защиты, особенно если они не могут позволить себе дорогих адвокатов.

Именно поэтому AI-инструменты вроде чатботов фактически стали для части людей дешевой альтернативой юридическим консультациям. Впрочем, эксперты опасаются, что массовое использование таких систем без юридической подготовки может еще сильнее перегрузить суды и усложнить рассмотрение дел, где действительно речь идет о серьезных нарушениях.

Последние два года генеративный AI активно проникает в сферу права. Юридические компании тестируют автоматическое создание документов, анализ контрактов и поиск судебной практики с помощью моделей вроде OpenAI, Anthropic и других разработчиков AI.

Однако случаи, когда люди без юридического образования начинают массово генерировать судебные иски через чатботов, стали новой и значительно менее контролируемой тенденцией.

На фоне этого в США все чаще звучат призывы создать отдельные правила использования искусственного интеллекта в судебной системе и установить ответственность за представление AI-сгенерированных документов с ложной или вымышленной информацией.