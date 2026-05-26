У США стрімко зростає кількість судових документів, створених за допомогою генеративного штучного інтелекту. Нове дослідження вчених із Массачусетський технологічний інститут та Університет Південної Каліфорнії показало, що AI вже суттєво впливає на роботу американської судової системи. Про це пише Gizmodo.

Як штучний інтелект почав переповнювати американські суди?

Автори дослідження – Ананд Шах із MIT та Джошуа Леві з USC – дійшли висновку, що після появи доступних великих мовних моделей приблизно 18% судових позовів, поданих без адвокатів, містять ознаки AI-згенерованого тексту.

Про дослідження повідомило видання The New York Times. Водночас робота поки що не пройшла повноцінне наукове рецензування. Йдеться про так звані pro se-позови – випадки, коли люди представляють себе в суді без адвоката.

Історично значна частина таких заяв надходила від ув'язнених, які самостійно намагалися оскаржити вироки чи умови утримання. Однак тепер ситуація змінюється. Згідно з дослідженням, частка позовів від громадян, які не перебувають у в'язниці та діють без юристів, різко зросла – з історичного рівня близько 11% до 16,8% у 2025 фінансовому році. Дослідники зазначають, що такого стрибка не було за останні 25 років судової статистики.

Одночасно загальна кількість документів у таких справах протягом перших 180 днів після відкриття процесу зросла в середньому на 64%.

Судді називають це загрозою для системи

Основна проблема полягає не лише в кількості позовів, а й в їхній якості.

Генеративний штучний інтелект дозволяє людям швидко створювати великі обсяги юридичного тексту без реального розуміння законів або судової практики. У результаті суди отримують дедалі більше заплутаних, помилкових або відверто безглуздих документів, які все одно потрібно офіційно розглядати.

Федеральний суддя зі штату Міннесота Патрік Дж. Шілтц назвав ситуацію "екзистенційною загрозою для федеральних судів". The New York Times у своєму матеріалі також описало одного з чоловіків, який активно використовує AI для створення позовів. За інформацією видання, він живе в автомобілі та регулярно подає судові заяви, створені за допомогою штучного інтелекту.

AI робить суди доступнішими – але є нюанс

Попри критику, ситуація виявила ще одну сторону проблеми. Для багатьох американців суд залишається чи не єдиним способом домогтися компенсації або захисту, особливо якщо вони не можуть дозволити собі дорогих адвокатів.

Саме тому AI-інструменти на кшталт чатботів фактично стали для частини людей дешевою альтернативою юридичним консультаціям. Втім, експерти побоюються, що масове використання таких систем без юридичної підготовки може ще сильніше перевантажити суди та ускладнити розгляд справ, де дійсно йдеться про серйозні порушення.

Останні два роки генеративний AI активно проникає у сферу права. Юридичні компанії тестують автоматичне створення документів, аналіз контрактів і пошук судової практики за допомогою моделей на кшталт OpenAI, Anthropic та інших розробників AI.

Однак випадки, коли люди без юридичної освіти починають масово генерувати судові позови через чатботів, стали новою та значно менш контрольованою тенденцією.

На тлі цього в США дедалі частіше лунають заклики створити окремі правила використання штучного інтелекту в судовій системі та встановити відповідальність за подання AI-згенерованих документів із неправдивою або вигаданою інформацією.