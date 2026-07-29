Сутки в небе без остановок: новый авиалайнер Airbus установил невероятный рекорд продолжительности полета

Новый пассажирский лайнер Airbus совершил сверхдлинный испытательный полет между Австралией и Францией, проведя в небе более 24 часов. Это событие открывает путь к запуску самых продолжительных в мире беспосадочных коммерческих рейсов, которые начнутся в следующем году.

Мировой рекорд по цифрам

Самолет Airbus A350-1000ULR преодолел расстояние в 23 076 километров (12 460 морских миль) за 24 часа и 25 минут. Полет начался в Мельбурне 27 июля и завершился в Тулузе на следующий день. По данным сервиса Flightradar24, маршрут проходил через Тихий и Атлантический океаны, а также территорию Северной Америки, пишет Ars Technica.

Это был второй этап испытаний: первым стал перелет из Франции в Австралию, длившийся 19 часов и 13 минут. Чтобы аппарат выдерживал такие путешествия, разработчики оснастили его дополнительным задним центральным топливным баком вместимостью 20 900 литров . Это увеличило дальность полета на 1852 километра, что позволяет уверенно покрывать дистанции между Сиднеем, Лондоном или Нью-Йорком.

Кроме технических характеристик, особое внимание было уделено режиму работы экипажа, ведь управлять самолетом такое количество времени самостоятельно невозможно.

Для борьбы с усталостью во время полетов продолжительностью от 20 до 23 часов мы ввели четырехчасовые изменения для каждого пилота, но спасали экипаж каждые два часа.

– прокомментировал испытательный пилот Airbus Ксавье Пепен, являвшийся капитаном рекордного рейса.

Этот поэтапный подход гарантирует, что когда новый пилот заходит в кабину, он в течение двух часов работает вместе с собирающимся на отдых коллегой, позволяющим передать дела без потери концентрации. На борту во время испытаний находились трое пилотов Airbus и два специалиста авиакомпании Qantas, а также группа инженеров, которые следили за работой систем.

Комфорт и экономика проекта

Sunrise Авиакомпания Qantas Airways планирует использовать эти самолеты для маршрутов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк в рамках проекта Project Sunrise. Ожидается, что билеты поступят в продажу в 2027 году. Несмотря на большие размеры модели A350-1000, версия для сверхдальнего перелета рассчитана всего на 238 пассажиров. Это самая низкая плотность размещения сидений для этого типа судов в мире.

Благодаря освободившемуся пространству в самолете появится специальная зона для отдыха, где путешественники смогут размяться, а также несколько точек самообслуживания с едой и напитками. Около 40 процентов мест отдадут под более дорогие классы: первый, бизнес и премиум-эконом. Это позволит авиакомпании получать высокую прибыль при меньшем количестве пассажиров, позиционируя рейс как уникальную премиальную услугу.

Однако стоимость билетов может быть значительной . На ценообразование влияют не только уровень комфорта, но и высокая стоимость авиационного горючего, которая продолжает расти из-за глобальных конфликтов. В частности, на рынок давит ситуация вокруг Ормузского пролива и напряженность на Ближнем Востоке. Только в 2026 году авиакомпании могут потратить на горючее дополнительные 100 миллиардов долларов.

Мировой рекорд продолжительности регулярных рейсов принадлежит Singapore Airlines, чьи самолеты летают между Нью-Йорком и Сингапуром в течение 18 – 19 часов. Проект Qantas обещает превзойти этот показатель, установив время полета на уровне 21 часа и 40 минут, что совершит путешествие через пол земного шара обычным делом.