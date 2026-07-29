Світовий рекорд у цифрах

Літак Airbus A350-1000ULR подолав відстань у 23 076 кілометрів (12 460 морських миль) за 24 години та 25 хвилин. Політ розпочався в Мельбурні 27 липня й завершився в Тулузі наступного дня. За даними сервісу Flightradar24, маршрут пролягав через Тихий та Атлантичний океани, а також територію Північної Америки, пише Ars Technica.

Це був другий етап випробувань: першим став переліт із Франції до Австралії, який тривав 19 годин і 13 хвилин. Щоб апарат витримував такі подорожі, розробники оснастили його додатковим заднім центральним паливним баком місткістю 20 900 літрів. Це збільшило дальність польоту на 1 852 кілометри, що дозволяє впевнено покривати дистанції між Сіднеєм, Лондоном чи Нью-Йорком.

Окрім технічних характеристик, особливу увагу приділили режиму роботи екіпажу, адже керувати літаком таку кількість часу самотужки неможливо.

Для боротьби з втомою під час польотів тривалістю від 20 до 23 годин ми запровадили чотиригодинні зміни для кожного пілота, але ротували екіпаж кожні дві години,

– прокоментував випробувальний пілот Airbus Ксав'є Пепен, який був капітаном рекордного рейсу.

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Цей поетапний підхід гарантує, що коли новий пілот заходить у кабіну, він протягом двох годин працює разом із колегою, який збирається на відпочинок, що дозволяє передати справи без втрати концентрації. На борту під час випробувань перебували троє пілотів Airbus та двоє фахівців авіакомпанії Qantas, а також група інженерів, які стежили за роботою систем.

Комфорт та економіка проєкту

Sunrise Авіакомпанія Qantas Airways планує використовувати ці літаки для маршрутів із Сіднея до Лондона та Нью-Йорка в межах проєкту Project Sunrise. Очікується, що квитки надійдуть у продаж у 2027 році. Попри великі розміри моделі A350-1000, версія для наддалеких перельотів розрахована лише на 238 пасажирів. Це найнижча щільність розміщення сидінь для цього типу суден у світі.

Завдяки звільненому простору в літаку з'явиться спеціальна зона для відпочинку, де мандрівники зможуть розім'ятися, а також кілька точок самообслуговування з їжею та напоями. Близько 40 відсотків місць віддадуть під дорожчі класи: перший, бізнес і преміум-економ. Це дозволить авіакомпанії отримувати високий прибуток за меншої кількості пасажирів, позиціонуючи рейс як унікальну преміальну послугу.

Однак вартість квитків може бути значною. На ціноутворення впливають не лише рівень комфорту, а й висока вартість авіаційного пального, яка продовжує зростати через глобальні конфлікти. Зокрема, на ринок тисне ситуація навколо Ормузької протоки та напруженість на Близькому Сході. Тільки у 2026 році авіакомпанії можуть витратити на пальне додаткові 100 мільярдів доларів.

Наразі світовий рекорд тривалості регулярних рейсів належить Singapore Airlines, чиї літаки літають між Нью-Йорком та Сінгапуром протягом 18 – 19 годин. Проєкт Qantas обіцяє перевершити цей показник, встановивши час польоту на рівні 21 години та 40 хвилин, що зробить подорож через пів земної кулі звичною справою.