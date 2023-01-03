Apple выпустит AirPods Lite, чтобы конкурировать с дешевыми наушниками

По словам аналитика Haitong International Джеффа Пу, ссылающегося на собственных инсайдеров, Apple готовит новые наушники AirPods Lite, которые будут дешевле других ее моделей. Вот несколько предположений о том, какими они могут быть.

Сегодня Apple продает четыре разных модели AirPods, начиная от второго поколения и заканчивая усовершенствованными AirPods Max. Они очень популярны среди пользователей, но совсем недешевые – далеко не каждый готов отдавать такую сумму за наушники. Поэтому компания будет исправлять ситуацию.

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AirPods Lite

По словам Джеффа Пу, Apple ожидает падения спроса на AirPods в 2023 году, несмотря на общую успешность этого аксессуара. По его данным, поставки упадут с 73 миллионов единиц в 2022 году до 63 миллионов в 2023 году. Вероятно, поэтому производитель и взялся за новую и доступную модель, чтобы стимулировать потребителей к покупке и сохранить как можно большую часть дохода.

Сейчас непонятно, какими именно будут AirPods Lite и какие функции они получат, но Пу описывает их как "продукт по более низкой цене", чтобы конкурировать с наушниками не от Apple.

С запуском AirPods 3 в 2021 году Apple сохранила предыдущее поколение AirPods 2.

Оно доступно в магазинах по более низкой цене в 129 долларов, тогда как AirPods 3 стоят 169 долларов.

Вероятно, AirPods Lite будут стоить менее 129 долларов .

. Другим вариантом для Apple было бы просто снизить цену второго поколения AirPods еще больше – возможно до 99 долларов.

В 2022 году Apple представила второе поколение AirPods Pro со значительными улучшениями, включая лучшее шумоподавление и новый зарядный кейс с чипом U1 для Precision Finding. Однако нет никаких слухов о том, когда Apple планирует обновить обычные AirPods или даже премиальные наушники AirPods Max.