Apple неожиданно представила наушники AirPods Max 2
- Apple представила AirPods Max 2 с чипом H2, что обеспечивает улучшенное шумоподавление и качество звука.
- Наушники поддерживают Lossless аудио через USB-C, имеют адаптивное аудио и новые функции управления, доступны в пяти цветах по цене 549 долларов.
Компания Apple расширила линейку своих аудиоустройств, представив полноразмерные наушники AirPods Max 2. Новинка сохранила узнаваемый элегантный дизайн, однако получила фундаментальные внутренние изменения, которые существенно влияют на качество воспроизведения и взаимодействие с пользователем.
Благодаря внедрению новых аппаратных решений и интеллектуальных алгоритмов, устройство обещает изменить привычные сценарии прослушивания музыки и работы с контентом. Производитель решил не делать громких презентаций, а вместо этого тихо опубликовал страницу на своем сайте Apple.
Что предлагают AirPods Max 2?
Центральной частью обновления стал чип H2, который пришел на смену предыдущим версиям и стал основой для всех ключевых улучшений. Использование вычислительного аудио нового поколения позволило Apple заявить о значительном повышении эффективности активного шумоподавления – теперь оно работает в полтора раза мощнее, чем в предыдущих моделях.
Это особенно заметно при фильтрации интенсивных низкочастотных шумов, таких как грохот двигателей самолета или шум поездов метро, что позволяет пользователю полностью сосредоточиться на работе или музыке.
Качество звука также поднялась на новую ступень благодаря интеграции усилителя с высоким динамическим диапазоном, который обеспечивает исключительную чистоту сигнала. Представители компании отмечают, что персонализированное пространственное аудио теперь предлагает гораздо лучшую локализацию инструментов, насыщенный бас и естественное звучание средних и высоких частот.
Для профессионалов и настоящих аудиофилов критически важной станет поддержка звука без потери качества (Lossless) в формате 24-бит и 48 килогерц. Такая возможность доступна при подключении наушников через кабель USB-C, что делает их единственным решением на рынке, которое позволяет музыкантам создавать и сводить треки в пространственном аудио с отслеживанием движений головы непосредственно в профессиональных приложениях.
Новый процессор H2 открыл путь для ряда интеллектуальных функций, которые ранее были недоступны для серии Max, пишет MacRumors. Адаптивное аудио теперь самостоятельно регулирует баланс между шумоподавлением и режимом прозрачности, подстраиваясь под окружающие условия.
Система распознавания разговора автоматически снижает громкость медиафайлов, когда владелец начинает общаться с кем-то рядом, а функция изоляции голоса гарантирует четкую передачу речи во время телефонных звонков даже при наличии сильного ветра или уличного шума.
Отдельного внимания заслуживает функция перевода в реальном времени на базе Apple Intelligence, которая помогает преодолевать языковые барьеры непосредственно во время разговора.
Для геймеров инженеры уменьшили задержку беспроводной передачи звука, что делает игровой процесс на устройствах Apple более отзывчивым, особенно в специальном игровом режиме. Кроме того, наушники получили новые возможности для управления: с помощью колесика Digital Crown теперь можно дистанционно делать снимки или управлять видеозаписью на iPhone или iPad.
Также была внедрена функция записи студийного качества, что превращает наушники в профессиональный инструмент для подкастеров и интервьюеров, обеспечивая естественную текстуру голоса.
Взаимодействие с Siri стала еще удобнее – теперь достаточно кивнуть головой в знак согласия или покачать ею, чтобы отклонить уведомления или вызов.
Цены и цвета
AirPods Max 2 будут доступны в пяти обновленных цветах: "Полуночный", "Звездное сияние", оранжевый, фиолетовый и синий.
Компания подчеркивает свой вклад в защиту окружающей среды, используя 100 процентов переработанных редкоземельных элементов в магнитах, переработанный полиэстер в амбушюрах и вторичное золото и олово в печатных платах.
Наушники, которые технически являются уже третьей моделью в серии после оригинальной версии 2020 года и обновления 2024 года, поступят в продажу по цене 549 долларов. Прием заказов начнется в среду, 25 марта, а первые покупатели получат их уже в начале апреля.