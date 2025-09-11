Apple представила AirPods Pro 3, но наушники получили неожиданный недостаток - в коробке нет кабеля для зарядки. Компания продает USB-C кабель отдельно, что вызвало смешанные реакции пользователей.

Apple решила сделать шаг, который удивил поклонников AirPods Pro. На странице технических характеристик устройства указано: “USB-C Charge Cable sold separately”. Это означает, что новые владельцы наушников должны будут использовать имеющийся кабель для зарядки, купить новый или заряжать кейс беспроводным способом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

Почему Apple не включает зарядный кабель в комплект поставки AirPods Pro 3?

Для многих покупателей это не станет проблемой – USB-C кабели уже распространены, и у многих дома есть несколько запасных. Apple также может оправдывать такое решение заботой об окружающей среде, ведь меньшее количество аксессуаров в коробках означает меньше отходов.

Впрочем, часть пользователей осталась недовольной. Некоторые привыкли откладывать комплектные кабели “про запас”, и отсутствие такого аксессуара в AirPods Pro 3 может показаться ощутимым минусом. Тем более, Apple уже ранее отказалась от адаптеров питания и проводных наушников в коробках с iPhone. Это породило новые предположения: может ли компания со временем убрать и зарядный кабель из будущих моделей iPhone?

Что нового во флагманских наушниках AirPods Pro 3?

На презентации, которая прошла 9 сентября, Apple представила новое поколение флагманских наушников - AirPods Pro 3. В сердце новинки установлен мощный чип H3 и использовано новую акустическую архитектуру, которая значительно улучшает качество звука, обеспечивая глубокие басы и широкую звуковую сцену. Благодаря усовершенствованным технологиям и новым пенопластовым амбушюрам, активное шумоподавление (ANC) стало вдвое эффективнее, чем у предыдущей модели.

Особое внимание уделено функциям для здоровья и фитнеса. В наушники встроен датчик сердечного ритма, что позволяет отслеживать до 50 различных типов тренировок, а вся статистика сохраняется в приложении "Фитнес". Эта технология уже хорошо зарекомендовала себя в наушниках Beats.

Устройство также имеет увеличенное время работы от аккумулятора и новый дизайн. Стоимость наушников составляет 249 долларов.