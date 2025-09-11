Apple вирішила зробити крок, який здивував шанувальників AirPods Pro. На сторінці технічних характеристик пристрою зазначено: "USB-C Charge Cable sold separately". Це означає, що нові власники навушників повинні будуть використовувати наявний кабель для заряджання, купити новий або заряджати кейс бездротовим способом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на MacRumors.

Дивіться також Коли iPhone 17 з'явиться в Україні та скільки коштує смартфон

Чому Apple не кладе кабель заряджання в упаковку AirPods Pro 3?

Для багатьох покупців це не стане проблемою – USB-C кабелі вже поширені, і у багатьох вдома є кілька запасних. Apple також може виправдовувати таке рішення турботою про довкілля, адже менша кількість аксесуарів у коробках означає менше відходів.

Втім, частина користувачів залишилася незадоволеною. Дехто звик відкладати комплектні кабелі "про запас", і відсутність такого аксесуару в AirPods Pro 3 може здатися відчутним мінусом. Тим більше Apple вже раніше відмовилася від адаптерів живлення та дротових навушників у коробках з iPhone. Це породило нові припущення: чи може компанія з часом прибрати і зарядний кабель з майбутніх моделей iPhone?

Що нового у флагманських навушниках AirPods Pro 3?

На презентації, яка пройшла 9 вересня, Apple представила нове покоління флагманських навушників – AirPods Pro 3. У серце новинки встановлено потужніший чип H3 та використано нову акустичну архітектуру, яка значно покращує якість звуку, забезпечуючи глибші баси та ширшу звукову сцену. Завдяки вдосконаленим технологіям та новим пінопластовим амбушурам, активне шумозаглушення (ANC) стало вдвічі ефективнішим, ніж у попередньої моделі.

Особливу увагу приділено функціям для здоров’я та фітнесу. У навушники вбудовано датчик серцевого ритму, що дозволяє відстежувати до 50 різних типів тренувань, а вся статистика зберігається в застосунку "Фітнес". Ця технологія вже добре зарекомендувала себе в навушниках Beats.

Пристрій також має збільшений час роботи від акумулятора та новий дизайн. Вартість навушників складає 249 доларів.