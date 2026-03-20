В разрушенный реактор Фукусимы впервые запустили дрон: кадры раскрывают масштабы катастрофы

Японские специалисты получили первые четкие изображения внутренней части поврежденного реактора АЭС "Фукусима-1". Микроскопические дроны проникли в наиболее опасные зоны третьего энергоблока, куда ранее не добиралась ни одна камера. То, что они зафиксировали на дне стального корпуса высокого давления, дает новое понимание процессов, которые происходили во время ядерной аварии 2011 года

Что удалось обнаружить в самом центре ядерной руины?

Во время последней экспедиции, которая началась 5 марта 2026 года, операторы использовали крошечные микродроны для исследования первичной герметичной оболочки третьего реактора. Эти аппараты имеют чрезвычайно малые размеры - примерно 12 – 13 сантиметров в ширину и длину, а их вес составляет всего 95 граммов. Благодаря такой компактности дроны смогли маневрировать между обломками, поврежденным оборудованием и другими препятствиями, заполняющие внутреннее пространство после катастрофы, пишет Tech Xplore.

Кадры, полученные в ходе двухнедельной миссии, шокировали исследователей. На видео четко видно большую дыру в нижней части толстостенного стального контейнера, где раньше находилось активное ядро реактора. Рядом с этим отверстием зафиксировано коричневые и серые объекты, свисающие, как гигантские сосульки. Представители компании Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), которая руководит станцией, подтвердили, что эти наросты и отложения, вероятно, являются застывшими обломками расплавленного ядерного топлива, отмечает Associated Press.



Внутренняя часть реактора / Фото Electric Power Holdings Company/TEPCO/AP

Кроме визуального осмотра, дроны выполняли важную научную работу, собирая данные об уровне радиации. Полученные цифры и изображения позволили специалистам начать создание детальной трехмерной карты внутренней части третьего энергоблока, сообщило издание ABC News.

Это критически важно, поскольку детали внутреннего состояния реакторов оставались почти неизвестными в течение 15 лет после трагедии. Хотя в прошлом году специалистам удалось взять небольшие пробы топлива из второго реактора, полную картину разрушений удалось увидеть только сейчас.



Внутренняя часть реактора / Фото Electric Power Holdings Company/TEPCO

В каком состоянии сейчас станция?

Ситуация на станции остается сложной: по оценкам экспертов, в трех поврежденных реакторах до сих пор находится не менее 880 тонн расплавленного топлива, а уровень радиации там смертельно опасен для человека. Именно поэтому дистанционно управляемые роботы и дроны являются единственным способом исследования зоны аварии.

У TEPCO отмечают, что собранная информация станет базой для разработки стратегии полного удаления ядерных отходов. Однако специалисты предупреждают, что этот процесс является чрезвычайно трудоемким и может длиться не одно десятилетие.

Эта миссия стала значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими попытками. Почти 10 лет назад для осмотра третьего энергоблока использовали подводного робота, однако тогдашняя картинка была гораздо менее четкой и информативной. Современные технологии позволили увидеть даже разрывы в трубах и другие деформации структур, которые ранее были скрыты внутри герметичного корпуса. Теперь инженеры имеют гораздо больше данных для планирования дальнейших шагов по ликвидации последствий аварии, вызванной мощным землетрясением и цунами 11 марта 2011 года.