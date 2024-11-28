Илон Маск говорит, что все аккаунты в соцсети X принадлежат только ему, а не вам

Если вы думали, что ваша страница в соцсети X, ранее известной как Twitter, принадлежит вам, то Илон Маск, глава компании, так не считает. Именно это он заявил в судебных документах, поданных в рамках дела, которое сейчас бушует вокруг американского конспиролога и любителя теорий заговоров Алекса Джонса, основателя ультраправой медиакомпании InfoWars.

Соцсеть пока не комментирует эту новость, которая уже распространяется технологическими изданиями. Но вряд ли она должна удивлять кого-то, кто следит за деятельностью и поведением Илона Маска. 24 Канал собрал все, что следует знать по этому вопросу.

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Что происходит

Чтобы понять, о чем идет речь, вот немного контекстов.

Во-первых, в США уже много лет существует такая компания, как InfoWars. Она называет себя "независимой службой новостей №1 в мире, которая борется с глобализмом и продвигает прочеловеческое будущее". На практике это обычные пропагандисты, которые с 1999 года распространяют вымышленные теории заговоров и фейковые новости. Первую свою популярность ресурс получил после событий 11 сентября 2001 года, когда опубликовал интервью с актером Чарли Шином, в котором прозвучала его версия событий, что была просто очередной конспирологией.

Руководил компанией, сайтом и YouTube-каналом все это время скандальный Алекс Джонс. Именно он является основателем, лицом бренда, его звездой. Он сначала писал, а потом и озвучивал "новости" и теории заговоров, чем получил известность в соответствующих кругах. Джонс всегда поддерживал Трампа, с которым делал интервью, критиковал Барака Обаму и Хиллари Клинтон, называя их "демонами". Многие считают, что именно он привел Трампа к победе в 2016 году. Сотрудники Джонса обвиняли своего бывшего работодателя в сексуальных домогательствах, антисемитизме и расизме. Он был частым гостем российского государственного телевидения, а его ролики показывали в эфире Russia Today.

Джонс и его InfoWars стоят за многочисленными и абсолютно нелепыми идеями. Например, что Барак Обама был глобальным лидером Аль-Каиды, что руководство страны принуждает американских детей к гомосексуальности, что правительство США хочет уничтожить 80% населения мира и существовать вечно с помощью технологий. Добавьте сюда многочисленные выдумки о коронавирусе, вакцины, новый мировой порядок, теневое правительство и многочисленные другие, и получите представление о том, что такое InfoWars.

Но худшее, что сделал Джонс – это его нападения на семьи жертв стрельбы в школе Сэнди Хук. Эта история тянется с 2012 года. Мы подробно осветили ее в отдельном материале. Если коротко, то Джонс заявил, что никакой стрельбы не было, что все это является мистификацией, родственники жертв являются актерами, а самих жертв никогда не существовало. Он настолько крепко ухватился за эту историю и так долго ее раскручивал, что в результате его последователи начали преследовать родственников убитых детей и учителей. Они должны были постоянно переезжать на новые места, где их снова находили, подвергались физическому насилию на улицах, угрозам и другим нападениям.

В конце концов это зашло так далеко, что жертвы преследования подали на Джонса и InfoWars многочисленные судебные иски, требуя огромную сумму денег. Они выиграли суд на 1,4 миллиарда долларов, а InfoWars впоследствии объявила о банкротстве, якобы не имея возможности заплатить. Джонс раскаялся на камеру, но решение уже было принято: медиаресурс приказали продать, чтобы выплатить компенсации жертвам.

Во-вторых, в США также существует такая компания, как The Onion. Это сатирическое новостное агентство, которое пишет статьи по международным, национальным и местным новостям. Издание публикует правдивые, но только смешные новости. Также компания публикует юмористические обзоры и пародии, комментирует текущие события, и многое другое.

После того, как империя InfoWars обанкротилась и была выставлена на торги, именно компания Onion выиграла аукцион, получив право купить бывшие ресурсы Алекса Джонса. Угадайте, кто выступил против этого.

Илон Маск вступает в игру

И вот, наконец, мы подходим к Илону Маску с его судебным заявлением. Скандальный миллиардер и сам является большим сторонником теорий заговоров. Его неоднократно ловили на распространении тех или иных тезисов, которые не соответствуют действительности. Например, он поддерживал дезинформацию о вакцинах и коронавирусе и распространял конспирологическое видео Такера Карлсона, в котором тот утверждал, что Каховскую ГЭС взорвала Украина, а не Россия. Он также разблокировал страницы Алекса Джонса и InfoWars в соцсети Twitter после того, как купил ее, поэтому можно предположить, что Маск был одним из зрителей и поклонников проекта.

Теперь Илон Маск пытается сорвать недавнюю покупку медиакомпании InfoWars, а точнее ее страницы в соцсети X. Он утверждает, что аккаунты в социальных сетях не могут быть проданы на аукционе, поскольку принадлежат компании X Corp. Компания в своем объяснении ссылается на пользовательское соглашение, в котором заявлено, что аккаунты являются неотъемлемой частью услуг X Corp, и они предоставляются пользователям по лицензии на использование. Хотя компания не претендует на опубликованный контент, она говорит, что лицензия на саму страницу не подлежит передаче, продаже или иной форме изменения собственности согласно законодательству и правил платформы.

Стоит отметить, что передача аккаунтов в социальных сетях новым владельцам при продаже компаний является стандартной практикой по всему миру, но почему-то в других случаях Илона Маска это совершенно не волнует. Более того, сам Маск ранее угрожал передать аккаунт медиакомпании NPR после того, как СМИ ненадолго прекратило публикацию в X, поскольку Илон назвал издание "государственным медиа". Некоторые считают, что теперь и сама соцсеть X стала государственным медиа, поскольку миллиардер и глава X Corp. не только финансировал предвыборную кампанию Дональда Трампа, но и вошел в состав неофициальной комиссии под названием DOGE.

Теперь Маск помогает усилить ультраправые голоса на сайте и подавить демократические, как показало расследование. Возможно, этим он мог повлиять на выборы, помог Трампу не только деньгами. Не удивительно, что Илон и ему подобные сторонники теорий заговоров пытаются помочь такому же ультраправому стороннику фейковых новостей, как Алекс Джонс.

Что интересно, такое поведение Маска кардинально отличается от того, что он декларировал в 2022 году, когда покупал Twitter. Тогда он заявлял, что не будет снимать блокировку со страницы Джонса, ссылаясь на собственный опыт со смертью ребенка:

Мой первенец умер у меня на руках. Я почувствовал его последнее сердцебиение. Я не имею милосердия к тем, кто использует смерть детей ради выгоды, политики или славы,

– писал Маск 20 ноября 2022 года, примерно через месяц после покупки платформы.

Однако уже в декабре 2023 года Джонс был разблокирован, Маск объявил себя республиканцем, повысил градус своей риторики и начал менять соцсеть. Теперь он заступается за InfoWars, компанию, которая отрицала жестокое убийство двадцати детей и шестерых учителей школы Сэнди Хук.