Соцмережа поки що не коментує цю новину, яка вже поширюється технологічними виданнями. Але навряд чи вона має дивувати когось, хто слідкує за діяльністю й поведінкою Ілона Маска. 24 Канал зібрав усе, що слід знати з цього питання.

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Що відбувається

Щоб зрозуміти, про що йде мова, ось трохи контекстів.

По-перше, у США вже багато років існує така компанія, як InfoWars. Вона називає себе "незалежною службою новин №1 у світі, яка бореться з глобалізмом та просуває пролюдське майбутнє". На практиці це звичайні пропагандисти, які з 1999 року поширюють вигадані теорії змов та фейкові новини. Першу свою популярність ресурс здобув після подій 11 вересня 2001 року, коли опублікував інтерв'ю з актором Чарлі Шином, у якому прозвучала його версія подій, що була просто черговою конспірологією.

Керував компанією, сайтом і YouTube-каналом увесь цей час скандальний Алекс Джонс. Саме він є засновником, обличчям бренду, його зіркою. Він спочатку писав, а потім і озвучував "новини" та теорії змов, чим здобув популярність у відповідних колах. Джонс завжди підтримував Трампа, з яким робив інтерв'ю, критикував Барака Обаму та Гілларі Клінтон, називаючи їх "демонами". Багато хто вважає, що саме він привів Трампа до перемоги у 2016 році. Співробітники Джонса звинувачували свого колишнього роботодавця у сексуальних домаганнях, антисемітизмі та расизмі. Він був частим гостем російського державного телебачення, а його ролики показували в ефірі Russia Today.

Джонс і його InfoWars стоять за численними й абсолютно безглуздими ідеями. Наприклад, що Барак Обама був глобальним лідером Аль-Каїди, що керівництво країни примушує американських дітей до гомосексуальності, що уряд США хоче знищити 80% населення світу й існувати вічно за допомогою технологій. Додайте сюди численні вигадки про коронавірус, вакцини, новий світовий порядок, тіньовий уряд та численні інші, й отримаєте уявлення про те, що таке InfoWars.

Але найгірше, що зробив Джонс – це його напади на родини жертв стрілянини в школі Сенді Хук. Ця історія тягнеться з 2012 року. Ми детально висвітлили її в окремому матеріалі. Якщо коротко, то Джонс заявив, що ніякої стрілянини не було, що все це є містифікацією, родичі жертв є акторами, а самих жертв ніколи не існувало. Він настільки міцно вхопився за цю історію і так довго її розкручував, що в результаті його послідовники почали переслідувати родичів убитих дітей і вчителів. Вони мусили постійно переїжджати на нові місця, де їх знову знаходили, зазнавали фізичного насилля на вулицях, погроз та інших нападів.

Врешті це зайшло так далеко, що жертви переслідування подали на Джонса й InfoWars численні судові позови, вимагаючи величезну суму грошей. Вони виграли суд на 1,4 мільярда доларів, а InfoWars згодом оголосила про банкрутство, нібито не маючи змоги заплатити. Джонс розкаявся на камеру, але рішення вже було прийнято: медіаресурс наказали продати, щоб виплатити компенсації жертвам.

По-друге, у США також існує така компанія, як The Onion. Це сатиричне новинне агентство, яке пише статті з міжнародних, національних і місцевих новин. Видання публікує правдиві, але лише смішні новини. Також компанія публікує гумористичні огляди й пародії, коментує поточні події, та багато іншого.

Після того, як імперія InfoWars збанкрутувала й була виставлена на торги, саме компанія Onion виграла аукціон, отримавши право купити колишні ресурси Алекса Джонса. Вгадайте, хто виступив проти цього.

Ілон Маск вступає в гру

І ось, нарешті, ми підходимо до Ілона Маска з його судовою заявою. Скандальний мільярдер і сам є великим прихильником теорій змов. Його неодноразово ловили на поширенні тих чи інших тез, які не відповідають дійсності. Наприклад, він підтримував дезінформацію про вакцини й коронавірус і поширював конспірологічне відео Такера Карлсона, в якому той стверджував, що Каховську ГЕС підірвала Україна, а не Росія. Він також розблокував сторінки Алекса Джонса та InfoWars у соцмережі Twitter після того, як купив її, тож можна припустити, що Маск був одним із глядачів і шанувальників проєкту.

Тепер Ілон Маск намагається зірвати нещодавню купівлю медіакомпанії InfoWars, а точніше її сторінки в соцмережі X. Він стверджує, що акаунти в соціальних мережах не можуть бути продані на аукціоні, оскільки належать компанії X Corp. Компанія в своєму поясненні посилається на угоду користувача, в якій заявлено, що акаунти є невід'ємною частиною послуг X Corp, і вони надаються користувачам за ліцензією на використання. Хоча компанія не претендує на опублікований контент, вона каже, що ліцензія на саму сторінку не підлягає передачі, продажу чи іншій формі зміни власності згідно законодавству і правил платформи.

Варто зазначити, що передача акаунтів у соціальних мережах новим власникам під час продажу компаній є стандартною практикою по всьому світу, але чомусь в інших випадках Ілона Маска це абсолютно не хвилює. Ба більше, сам Маск раніше погрожував передати аккаунт медіакомпанії NPR після того, як ЗМІ ненадовго припинило публікацію в X, оскільки Ілон назвав видання "державним медіа". Дехто вважає, що тепер і сама соцмережа X стала державним медіа, оскільки мільярдер і глава X Corp. не лише фінансував передвиборчу кампанію Дональда Трампа, а й увійшов до складу неофіційної комісії під назвою DOGE.

Тепер Маск допомагає посилити ультраправі голоси на сайті й придушити демократичні, як показало розслідування. Можливо, цим він міг вплинути на вибори, допомігши Трампу не лише грошима. Не дивно, що Ілон і йому подібні прихильники теорій змов намагаються допомогти такому ж ультраправому прихильнику фейкових новин, як Алекс Джонс.

Що цікаво, така поведінка Маска кардинально відрізняється від того, що він декларував у 2022 році, коли купував Twitter. Тоді він заявляв, що не буде знімати блокування зі сторінки Джонса, посилаючись на власний досвід зі смертю дитини:

Мій первісток помер у мене на руках. Я відчув його останнє серцебиття. Я не маю милосердя до тих, хто використовує смерть дітей заради вигоди, політики чи слави,

– писав Маск 20 листопада 2022 року, приблизно через місяць після купівлі платформи.

Однак уже в грудні 2023 року Джонс був розблокований, Маск оголосив себе республіканцем, підвищив градус своєї риторики й почав змінювати соцмережу. Тепер він заступається за InfoWars, компанію, яка заперечувала жорстоке вбивство двадцяти дітей і шістьох учителів школи Сенді Хук.