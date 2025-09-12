Албания стала первой страной в мире, которая ввела в правительство министра, созданного искусственным интеллектом. Виртуальная чиновница по имени Diella будет отвечать за все публичные закупки, что, по словам премьера Эди Рамы, должно сделать процесс прозрачным и защищенным от коррупции.

Новый "член" албанского правительства получил имя Diella, что переводится как "солнечный свет". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Какую роль выполняет министр-ИИ в Албании?

Премьер-министр Эди Рама представил технологию на съезде Социалистической партии в Тиране, где объявил изменения в составе кабинета. В отличие от других министров, Diella не имеет физической формы – это искусственный интеллект, который будет управлять всеми процессами государственных закупок.

Рама заявил, что решение по тендерам отныне будут приниматься не министерствами, а именно Diella, которую он назвал "служанкой публичных закупок". По его словам, цель заключается в создании системы, где тендеры будут "на 100% некоррупционными и на 100% прозрачными".

Виртуальная чиновница уже знакома гражданам: она работает на платформе e-Albania, предоставляющей цифровые государственные услуги. Diella имеет собственный аватар – молодую женщину в традиционной албанской одежде. ИИ-министр не только будет оценивать тендеры, но и будет иметь право "нанимать таланты со всего мира", помогая преодолевать предубеждения и жесткие бюрократические рамки.

Инициатива появилась на фоне многолетней борьбы Албании с коррупцией в сфере госзакупок – именно на эти проблемы неоднократно обращал внимание ЕС в своих ежегодных отчетах по верховенству права.

Рама, который в мае 2025 года получил беспрецедентный четвертый мандат, строит политику с ориентиром на вступление страны в Евросоюз до 2030 года. Запуск Diella он назвал не фантастикой, а необходимым шагом для реформирования государственного управления.

Как в других странах используют ИИ в госуправлении?

Например, Объединенные Арабские Эмираты планируют стать первой страной, которая будет использовать искусственный интеллект для написания и корректировки законов. Этот радикальный шаг имеет целью значительно ускорить законотворческий процесс и повысить его точность. Этот шаг является частью стратегии страны, которая вкладывает миллиарды долларов в развитие ИИ.

ОАЭ планируют использовать ИИ для отслеживания того, как законы влияют на население и экономику, создав огромную базу данных федеральных и местных законов вместе с данными государственного сектора, такими как судебные решения и правительственные услуги. Шейх Мохаммед, по данным государственных СМИ, сказал, что искусственный интеллект "будет регулярно предлагать обновления нашего законодательства". Правительство ожидает, что ИИ ускорит законотворчество на 70%.

Стоит напомнить, что Украина также первой в мире интегрировала искусственный интеллект в государственные услуги. На портале Дія запущен ИИ-ассистент для получения госуслуг в чате, который работает в тестовом режиме и будет интегрирован в мобильное приложение.AI-ассистент предоставляет услуги в чате, консультирует по сервисам Дії и предлагает релевантные услуги в зависимости от ситуации пользователя; проект работает в формате открытого бета-тестирования.