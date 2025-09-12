Новий "член" албанського уряду отримав ім’я Diella, що перекладається як "сонячне світло". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

Яку роль виконує міністр-ШІ в Албанії?

Прем’єр-міністр Еді Рама представив технологію на з’їзді Соціалістичної партії у Тирані, де оголосив зміни у складі кабінету. На відміну від інших міністрів, Diella не має фізичної форми – це штучний інтелект, який керуватиме всіма процесами державних закупівель.

Рама заявив, що рішення щодо тендерів відтепер будуть ухвалюватися не міністерствами, а саме Diella, яку він назвав "служницею публічних закупівель". За його словами, мета полягає у створенні системи, де тендери будуть "на 100% некорупційними і на 100% прозорими".

Віртуальна чиновниця вже знайома громадянам: вона працює на платформі e-Albania, що надає цифрові державні послуги. Diella має власний аватар – молоду жінку в традиційному албанському одязі. ШІ-міністр не лише оцінюватиме тендери, а й матиме право "наймати таланти з усього світу", допомагаючи долати упередження та жорсткі бюрократичні рамки.

Ініціатива з’явилася на тлі багаторічної боротьби Албанії з корупцією у сфері держзакупівель – саме на ці проблеми неодноразово звертав увагу ЄС у своїх щорічних звітах щодо верховенства права.

Рама, який у травні 2025 року здобув безпрецедентний четвертий мандат, будує політику з орієнтиром на вступ країни до Євросоюзу до 2030 року. Запуск Diella він назвав не фантастикою, а необхідним кроком для реформування державного управління.

Як в інших країнах використовують АІ у держуправлінні?

Наприклад, Об'єднані Арабські Емірати планують стати першою країною, яка використовуватиме штучний інтелект для написання та коригування законів. Цей радикальний крок має на меті значно прискорити законотворчий процес і підвищити його точність. Цей крок є частиною стратегії країни, яка вкладає мільярди доларів у розвиток ШІ.

ОАЕ планують використовувати ШІ для відстеження того, як закони впливають на населення та економіку, створивши величезну базу даних федеральних і місцевих законів разом із даними державного сектору, такими як судові рішення та урядові послуги. Шейх Мохаммед, за даними державних ЗМІ, сказав, що штучний інтелект "регулярно пропонуватиме оновлення нашого законодавства". Уряд очікує, що ШІ прискорить законотворчість на 70%.



Варто нагадати, що Україна також першою у світі інтегрувала штучний інтелект в державні послуги. На порталі Дія запущено ШІ-асистента для отримання держпослуг у чаті, який працює в тестовому режимі та буде інтегрований у мобільний додаток.AI-асистент надає послуги в чаті, консультує щодо сервісів Дії та пропонує релевантні послуги залежно від ситуації користувача; проект працює у форматі відкритого бета-тестування.

