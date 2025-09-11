Почему разработку AGI считают опасностью?

Гвидо Райхштадтер, активист и организатор протестов, уже десятый день продолжает изнурительную голодовку возле офиса компании Anthropic. Его акция направлена против создания AGI – технологии искусственного общего интеллекта, которая, по его мнению, представляет смертельную опасность для человечества. Ранее Райхштадтера уже арестовывали за блокирование дверей офиса OpenAI, а юридические последствия того инцидента до сих пор продолжаются, пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Смотрите также В интернете появился новый сайт, который отмечает самые глупые провалы искусственного интеллекта

Активист убежден, что технологические компании, создавая системы, которые превосходят человеческие возможности во всех важных аспектах, порождают совершенно новый класс опасности. Он утверждает, что, несмотря на все возможные спекулятивные преимущества, ни одна из этих компаний не имеет практического плана контроля над такой мощью после ее создания.

По мнению Райхштадтера, корпорации не имеют права сознательно рисковать жизнью миллионов людей, поэтому их правильным шагом было бы остановить глобальную гонку за разработку опасного ИИ.

Выбор Anthropic как объекта для протеста может показаться странным, ведь ее генеральный директор Дарио Амодеи ранее называл AGI "маркетинговым термином", пытаясь дистанцироваться от других миллиардеров-основателей техкомпаний. Однако за этой сдержанностью скрывается оптимизм относительно появления AGI или чего-то подобного уже в ближайшее время:

Например, соучредитель Anthropic, Бенджамин Манн, прогнозировал появление AGI уже в 2027 или 2028 году, что, по его словам, приведет к росту безработицы минимум до 20%.

Сам Амодеи заявлял, что ИИ человеческого уровня сможет решить множество социальных проблем – от преодоления массовой бедности до лечения большинства психических заболеваний.

Это свидетельствует о заинтересованности компании в технологии, даже если она сама пока что над ней не работает. Ведь если конкуренты будут иметь настолько мощные продукты, то и Anthropic не должна будет отставать. Мы видим это по тому, как быстро в Claude внедряются функции, которые сначала появляются в других чат-ботах.

Как отмечает Райхштадтер, если бы руководство Anthropic действительно было обеспокоено перспективами AGI, оно бы не наращивало свои операции такими темпами. Компания продемонстрировала значительный рост после запуска своей модели Claude в 2023 году и недавно привлекла около 13 миллиардов долларов инвестиций для дальнейшего развития ИИ.

Для активиста голодовки – это способ привлечь внимание критиков индустрии и одновременно воплотить смертельную угрозу, которую представляют Anthropic и другие ИИ-компании. Райхштадтер заявляет, что будет продолжать забастовку, пока генеральный директор не обратит на него внимание. Его цель – или остановить разработки, или получить личное объяснение от руководителя компании.

В каком состоянии он сейчас?

На девятый день протеста организм Райхштадтера вошел в фазу кетоза, когда тело для получения энергии начинает сжигать жир, а не углеводы. В разговоре с журналистами Futurism он заверил, что чувствует себя нормально, ведь уже имеет опыт двухнедельного голодания в рамках кампании против изменения климата.

Усилия активиста уже дают результаты, но не те, на которые он рассчитывал. Через несколько дней после начала его акции еще два человека начали аналогичные голодовки возле офиса Google DeepMind в Лондоне. Райхштадтер говорит, что эти протесты не были скоординированы заранее, но он приветствует любую помощь, призывая других не сидеть сложа руки, пока их жизнь ставят под угрозу.