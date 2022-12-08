На вооружение Украины принята новая автоматизированная система управления "Дзвін-АС"

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о новых программах и сервисах, предоставленных Украине со стороны НАТО. В частности, LOGFAS и Korovaj, которые скоро охватят все бригады ВСУ.

"Совершенная логистика и эффективная АСУ [автоматизированная система управления – 24 канал] будут влиять на результаты боевых действий не хуже десятка MLRS", – заявил Министр обороны Украины Алексей Резников.

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Что известно

️Сервис поддержки логистических операций НАТО LOGFAS до конца года охватит все бригады ВСУ. Одновременно внедрено программное обеспечение "Korováj" для обработки потребностей армии. Эти сервисы обеспечивают надлежащую прозрачность и контроль за вооружением и военной техникой, которую Украина получает в виде материально-технической помощи.

Мы в тесном контакте с американскими партнерами и недавно демонстрировали результаты внедрения указанных систем. Именно благодаря этому сохраняется беспрецедентный уровень взаимного доверия, а все попытки врагов Украины заблокировать поставки оружия остаются безуспешными,

– говорится в сообщении Минобороны, которое также завершило важный этап в сфере внедрения автоматизированных систем управления войсками.