На вооружение Украины принята новая автоматизированная система управления "Дзвін-АС"
Источник:Министерство обороны Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о новых программах и сервисах, предоставленных Украине со стороны НАТО. В частности, LOGFAS и Korovaj, которые скоро охватят все бригады ВСУ.
"Совершенная логистика и эффективная АСУ [автоматизированная система управления – 24 канал] будут влиять на результаты боевых действий не хуже десятка MLRS", – заявил Министр обороны Украины Алексей Резников.
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Что известно
️Сервис поддержки логистических операций НАТО LOGFAS до конца года охватит все бригады ВСУ. Одновременно внедрено программное обеспечение "Korováj" для обработки потребностей армии. Эти сервисы обеспечивают надлежащую прозрачность и контроль за вооружением и военной техникой, которую Украина получает в виде материально-технической помощи.
Мы в тесном контакте с американскими партнерами и недавно демонстрировали результаты внедрения указанных систем. Именно благодаря этому сохраняется беспрецедентный уровень взаимного доверия, а все попытки врагов Украины заблокировать поставки оружия остаются безуспешными,
– говорится в сообщении Минобороны, которое также завершило важный этап в сфере внедрения автоматизированных систем управления войсками.
- 6 декабря 2022 года Министр подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления (ДКР "Дзвін-АС"). Эта система весной 2022 года успешно прошла ведомственные испытания, а затем – государственные. В настоящее время все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально стала в ряды и будет работать в интересах Вооруженных Сил. Далее Генштаб будет принимать решение о параметрах масштабирования.
- Кроме этого, Минобороны получило положительное заключение экспертизы по Комплексу специального программного обеспечения "Интеграционная платформа "Дельта". Далее состоится цикл официальных испытаний, по результатам которых будет приниматься решение о принятии на вооружение".
- Министерство также продолжает работу по завершению испытаний и официального принятия на вооружение целого ряда программных продуктов, обеспечивающих ситуационную осведомленность и управление на оперативном и тактическом уровнях, или повышают возможности отдельных видов/родов/сил ВСУ.