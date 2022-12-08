"Досконала логістика й ефективна АСУ [автоматизована система управління – 24 канал] впливатимуть на результати бойових дій не менше, ніж десяток MLRS", – заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

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Що відомо

️Сервіс підтримки логістичних операцій НАТО LOGFAS до кінця року охопить усі бригади ЗСУ. Одночасно впроваджено програмне забезпечення "Korovaj" для опрацювання потреб армії. Ці сервіси забезпечують належну прозорість і контроль над озброєнням та військовою технікою, яку Україна отримує у вигляді матеріально-технічної допомоги.

Ми перебуваємо у тісному контакті з американськими партнерами й нещодавно демонстрували результати впровадження вказаних систем. Саме завдяки цьому зберігається безпрецедентний рівень взаємної довіри, а усі спроби ворогів України заблокувати поставки зброї залишаються марними,

– йдеться в дописі Міноборони, яке також завершило важливий етап у сфері впровадження автоматизованих систем управління військами.