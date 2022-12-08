"Досконала логістика й ефективна АСУ [автоматизована система управління – 24 канал] впливатимуть на результати бойових дій не менше, ніж десяток MLRS", – заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.
Цікаво Google показав найпопулярніші пошукові запити по всьому світу – Україна в топі
Що відомо
️Сервіс підтримки логістичних операцій НАТО LOGFAS до кінця року охопить усі бригади ЗСУ. Одночасно впроваджено програмне забезпечення "Korovaj" для опрацювання потреб армії. Ці сервіси забезпечують належну прозорість і контроль над озброєнням та військовою технікою, яку Україна отримує у вигляді матеріально-технічної допомоги.
Ми перебуваємо у тісному контакті з американськими партнерами й нещодавно демонстрували результати впровадження вказаних систем. Саме завдяки цьому зберігається безпрецедентний рівень взаємної довіри, а усі спроби ворогів України заблокувати поставки зброї залишаються марними,
– йдеться в дописі Міноборони, яке також завершило важливий етап у сфері впровадження автоматизованих систем управління військами.
- 6 грудня 2022 року Міністр підписав наказ про взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного керування (ДКР "Дзвін-АС"). Ця система навесні 2022 року успішно пройшла відомчі випробування, а згодом – державні. Наразі усі формальні процедури завершено, АСУ стратегічного рівня офіційно стала до лав і буде працювати в інтересах Збройних Сил. Далі Генштаб буде приймати рішення щодо параметрів масштабування.
- Крім цього, Міноборони отримало позитивний висновок експертизи щодо Комплексу спеціального програмного забезпечення "Інтеграційна платформа "Дельта". Далі відбудеться цикл офіційних випробувань, за результатами яких прийматиметься рішення про прийняття на озброєння.
- Міністерство також продовжує роботу щодо завершення випробувань та офіційного прийняття на озброєння цілої низки програмних продуктів, що забезпечують ситуаційну обізнаність та управління на оперативному і тактичному рівнях, чи підвищують спроможності окремих видів/родів/сил ЗСУ.