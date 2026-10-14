Alibaba представила умные очки с камерой на 50 Мп

Alibaba представила умные очки Qwen Glasses N1 с камерой на 50 мегапикселей, функцией отслеживания взгляда и заявленной автономностью до 25 часов в режиме ожидания. По характеристикам новинка превосходит некоторые возможности Meta Ray-Ban, однако реальное качество работы устройства еще предстоит проверить.

Китайская компания Alibaba продолжает развивать направление умных очков с искусственным интеллектом. Ее новая модель Qwen Glasses N1 обладает характеристиками, которые на бумаге могут составить конкуренцию устройствам Meta, в частности линейке Ray-Ban Meta. Об этом пишет Gizmodo.

Qwen Glasses N1 получили камеру на 50 мегапикселей

Как сообщает Gizmodo, стоимость Qwen Glasses N1 составляет 3499 юаней, или примерно 490 долларов. Одной из главных особенностей устройства стала камера с сенсором на 50 мегапикселей. Для сравнения: новые очки Ray-Ban Meta третьего поколения оснащены камерой на 12 мегапикселей. Таким образом, по номинальному разрешению сенсора решение Alibaba имеет существенное преимущество.

Впрочем, количество мегапикселей само по себе не определяет качество фотографий и видео. На результат также влияют размер сенсора, оптика, обработка изображения, стабилизация и программные алгоритмы. Поэтому окончательные выводы можно будет сделать только после практического тестирования Qwen Glasses N1. Несмотря на это, камера с таким разрешением создает предпосылки для более детальной съемки. Это может быть полезно не только для фотографирования, но и для работы ИИ-функций, анализирующих окружающее пространство.

Сколько работают новые умные очки Alibaba?

Еще одна особенность Qwen Glasses N1 – заявленное время автономной работы. По данным Alibaba, устройство может находиться в режиме ожидания до 25 часов, а воспроизводить музыку – до девяти часов. Для сравнения: Ray-Ban Meta третьего поколения обеспечивают до девяти часов работы на одном заряде в смешанном режиме использования. Автор Gizmodo также отмечает, что при непрерывном воспроизведении музыки его тестовый экземпляр очков Meta проработал примерно шесть часов.

Однако эти цифры не совсем сопоставимы. Режим ожидания предполагает значительно меньшее энергопотребление, чем активное использование камеры, голосового помощника или других функций. К тому же производители могут применять разные методики измерения автономности.

Поэтому заявленные показатели Alibaba пока следует воспринимать как характеристики производителя, а не как подтвержденный результат независимого тестирования. Чтобы определить реальное преимущество Qwen Glasses N1, нужно проверить, как долго они работают при одновременном использовании камеры, музыки, ИИ и других функций.

Отслеживание взгляда и оплата глазами

Qwen Glasses N1 обладают функциями, которых нет в аналогичных очках Meta. В частности, Alibaba добавила отдельный модуль с камерой размером 1,7 миллиметра для отслеживания движения глаз. Эта технология позволяет определять, куда именно смотрит пользователь. В сочетании с искусственным интеллектом она потенциально может помочь точнее интерпретировать запросы об окружающих предметах.

Например, если человек спросит, что находится перед ним, система сможет учитывать не только изображение с основной камеры, но и направление взгляда. Это может снизить вероятность того, что ИИ неправильно определит объект, о котором спрашивает пользователь.

Еще один сценарий применения – биометрическая аутентификация. По информации Gizmodo, система может сканировать радужную оболочку глаза для подтверждения платежей. Очки интегрированы с Alipay – платежной системой Alibaba, которая широко используется в Китае.

Такой подход потенциально позволяет подтверждать покупки без смартфона или ввода кода вручную. В то же время пока нет независимого подтверждения того, насколько надежно работает эта функция, какие именно платежи она поддерживает и как защищает биометрические данные.

Отслеживание взгляда также вызывает вопросы о конфиденциальности. Поскольку технология может фиксировать направление взгляда, важно понимать, какие данные собирает устройство, как долго их хранит и передает ли их сторонним сервисам. Alibaba оснастила Qwen Glasses N1 дополнительным датчиком, расположенным на переносице. Он предназначен для отслеживания температуры, поэтому очки приобретают отдельные функции устройства для мониторинга здоровья.

Это расширяет возможности гаджета за пределы фотографирования, воспроизведения музыки и взаимодействия с искусственным интеллектом. Однако пока не уточняется, насколько точны измерения, какие именно показатели температуры фиксирует датчик и предназначена ли эта функция для постоянного мониторинга. Также нет оснований полагать, что очки могут заменить медицинские устройства. Для этого необходимы подтвержденные показатели точности и соответствующие испытания.

Смогут ли Qwen Glasses N1 потеснить Meta?

На китайском рынке Alibaba развивает собственную экосистему умных очков, тогда как Meta остается одним из самых заметных игроков в США. По оценке Gizmodo, Qwen Glasses N1 демонстрируют технологические преимущества по отдельным характеристикам, но компании пока не конкурируют напрямую на одних и тех же рынках из-за ограниченной доступности их продуктов.

К тому же умные очки Meta сталкиваются с критикой из-за вопросов конфиденциальности и использования камер в общественных местах. Наличие дополнительных датчиков в устройстве Alibaba может сделать его более функциональным, но в то же время усиливает необходимость в прозрачных правилах работы с персональными данными.

Пока что Qwen Glasses N1 выглядят многообещающе по заявленным характеристикам. Однако без независимых тестов нельзя утверждать, что они в целом лучше, чем Ray-Ban Meta. Окончательная оценка будет зависеть от качества камеры, реальной автономности, удобства использования и надежности ИИ-функций.