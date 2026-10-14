Китайська компанія Alibaba продовжує розвивати напрямок розумних окулярів зі штучним інтелектом. Її нова модель Qwen Glasses N1 пропонує характеристики, які на папері можуть скласти конкуренцію пристроям Meta, зокрема лінійці Ray-Ban Meta. Про це пише Gizmodo.

Qwen Glasses N1 отримали камеру на 50 мегапікселів

Як повідомляє Gizmodo, вартість Qwen Glasses N1 становить 3499 юанів, або приблизно 490 доларів. Однією з головних особливостей пристрою стала камера з датчиком на 50 мегапікселів. Для порівняння, нові окуляри Ray-Ban Meta третього покоління оснащені камерою на 12 мегапікселів. Таким чином, за номінальною роздільною здатністю сенсора рішення Alibaba має суттєву перевагу.

Втім, кількість мегапікселів сама по собі не визначає якість фотографій і відео. На результат також впливають розмір сенсора, оптика, обробка зображення, стабілізація та програмні алгоритми. Тому остаточні висновки можна буде зробити лише після практичного тестування Qwen Glasses N1. Попри це, камера з такою роздільною здатністю створює передумови для детальнішого захоплення зображення. Це може бути корисним не лише для фотографування, а й для роботи ШІ-функцій, які аналізують навколишній простір.

Скільки працюють нові розумні окуляри Alibaba?

Ще одна особливість Qwen Glasses N1 – заявлений час автономної роботи. За даними Alibaba, пристрій може перебувати в режимі очікування до 25 годин, а відтворювати музику – до дев'яти годин. Для порівняння, Ray-Ban Meta третього покоління забезпечують до дев'яти годин роботи на одному заряді в змішаному режимі використання. Автор Gizmodo також зазначає, що під час безперервного відтворення музики його тестовий екземпляр окулярів Meta працював приблизно шість годин.

Однак ці цифри не цілком зіставні. Режим очікування передбачає значно менше енергоспоживання, ніж активне використання камери, голосового асистента чи інших функцій. До того ж виробники можуть застосовувати різні методики вимірювання автономності.

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Тому заявлені показники Alibaba поки варто сприймати як характеристики виробника, а не як підтверджений результат незалежного тестування. Щоб визначити реальну перевагу Qwen Glasses N1, потрібно перевірити, як довго вони працюють під час одночасного використання камери, музики, ШІ та інших функцій.

Відстеження погляду та оплата очима

Qwen Glasses N1 мають функції, яких немає у відповідних окулярах Meta. Зокрема, Alibaba додала окремий модуль із камерою розміром 1,7 міліметра для відстеження руху очей. Ця технологія дає змогу визначати, куди саме дивиться користувач. У поєднанні зі штучним інтелектом вона потенційно може допомогти точніше інтерпретувати запити про навколишні предмети.

Наприклад, якщо людина запитає, що знаходиться перед нею, система зможе враховувати не лише зображення з основної камери, а й напрямок погляду. Це може зменшити ймовірність того, що ШІ неправильно визначить об'єкт, про який запитує користувач.

Ще один сценарій застосування – біометрична автентифікація. За інформацією Gizmodo, система може сканувати райдужку ока для підтвердження платежів. Окуляри інтегровані з Alipay – платіжною системою Alibaba, яка широко використовується в Китаї.

Такий підхід потенційно дає змогу підтверджувати покупки без смартфона чи введення коду вручну. Водночас поки немає незалежного підтвердження того, наскільки надійно працює ця функція, які саме платежі вона підтримує та як захищає біометричні дані.

Відстеження очей також викликає питання конфіденційності. Оскільки технологія може фіксувати напрямок погляду, важливо розуміти, які дані збирає пристрій, як довго їх зберігає та чи передає стороннім сервісам. Alibaba оснастила Qwen Glasses N1 додатковим сенсором, розташованим на переніссі. Він призначений для відстеження температури, завдяки чому окуляри отримують окремі функції пристрою для моніторингу здоров'я.

Це розширює можливості гаджета за межі фотографування, відтворення музики та взаємодії зі штучним інтелектом. Проте поки не уточнюється, наскільки точними є вимірювання, які саме показники температури фіксує сенсор і чи призначена функція для постійного моніторингу. Також немає підстав вважати, що окуляри можуть замінити медичні пристрої. Для цього потрібні підтверджені показники точності та відповідні випробування.

Чи зможуть Qwen Glasses N1 потіснити Meta?

На китайському ринку Alibaba розвиває власну екосистему розумних окулярів, тоді як Meta залишається одним із найпомітніших гравців у США. За оцінкою Gizmodo, Qwen Glasses N1 демонструють технологічні переваги в окремих характеристиках, але компанії наразі не конкурують безпосередньо на однакових ринках через обмежену доступність їхніх продуктів.

До того ж розумні окуляри Meta стикаються з критикою через питання приватності та використання камер у громадських місцях. Наявність додаткових сенсорів у пристрої Alibaba може зробити його функціональнішим, але водночас посилює потребу в прозорих правилах роботи з персональними даними.

Поки що Qwen Glasses N1 виглядають перспективно за заявленими характеристиками. Проте без незалежних тестів не можна стверджувати, що вони загалом кращі за Ray-Ban Meta. Остаточна оцінка залежатиме від якості камери, реальної автономності, зручності використання та надійності ШІ-функцій.