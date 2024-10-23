Ученые предлагают запустить в атмосферу алмазную пыль на сумму 200 триллионов долларов

Среди всех идей, призванных спасти нас от глобального потепления, эта, пожалуй, самая дорогая. Наряду с мелом и диоксидом серы ученые предлагают новый материал для распыления в атмосфере, чтобы отражать солнечный свет обратно в космос, охлаждая этим планету. Но если мы не готовы запустить в небо даже кальций, то предполагать, кто кто-то согласится перетереть в пыль алмазы, вообще нет смысла.

Новая идея

На самом деле дело не в том, является ли эта идея осуществимой или даже хорошей сама по себе. Скорее, ее ценность заключается в том, чтобы серьезно взвесить все наши возможности, когда мы смотрим в лицо необратимой экологической катастрофе. Статья с подробным обзором "алмазного" подхода в борьбе с потеплением появилась на Geophysical Research Letters.

Смотрите также Списанный авианосец США используют в испытаниях устройства для затмения Солнца

Вся суть заключается в том, чтобы распылять около пяти миллионов тонн алмазной пыли в атмосферу ежегодно, чтобы охладить нашу планету до значений доиндустриальной эпохи, когда экосистемы были стабильны и не страдали от изменения климата.

Проблема в том, что займет это аж 45 лет непрерывных "инъекций" и будет стоить почти 200 триллионов долларов. Поэтому даже если кто-то и согласится отбросить страхи перед солнечной геоинженерией, нам нужно будет решить, что нам ценнее: выживание планеты или деньги.

Если мы уже вспомнили о геоинженерии, то стоит объяснить, что большинство ученых очень боятся этого метода. Он не изучен, никогда не применялся, а его последствия настолько непредсказуемы, что не могут быть смоделированы даже на самых мощных суперкомпьютерах мира. Пока одни ученые лоббируют эксперименты в этой сфере, другие боятся, что распыление аэрозолей или мела приведет к циклическому самоподдерживающемуся процессу похолодания, который наоборот заморозит все вокруг.

Здесь стоит отметить, что диоксид серы выбрасывают вулканы, поэтому на самом деле у нас есть некоторые намеки на то, чем это может обернуться (так, похолоданием, как показывает пример супервулканов далекого прошлого), но современные извержения производят в разы меньше аэрозоля, чем предлагают распылить ученые, и делают это один раз, а не в течение лет. Так что это все равно недостаточное доказательство.

Почему именно алмазы

Хотя сера была бы значительно более дешевым вариантом наряду с некоторыми другими аэрозолями-кандидатами, особенно алмазной пылью, в этом новом исследовании ученые провели интересное моделирование поведения всех предложенных до сих пор материалов, показав, почему их вариант является лучшим.

В общем 3D-симуляции проверили шесть веществ – как они коагулировали (слипались) и как долго оставались в атмосфере. Выяснилось, что сильная коагуляция приводит к тому, что тепло задерживается в сгустках вместо того, чтобы отражаться в космос. Частицы должны оставаться отделенными друг от друга, чтобы весь план не имел обратного эффекта. К тому же аэрозоли должны продержаться в верхних слоях атмосферы достаточно долго, чтобы весь план сработал.

Беда в том, что такие материалы, как мел и сера слипаются. Однако алмазы – нет. Сера была второй худшей из всех кандидатов, а также была склонна к образованию кислотных дождей. Поэтому исследование предлагает обратить внимание именно на измельченные в порох драгоценные камни, поскольку они продолжают свободно парить в небе, оставаясь там достаточно долго, и не связываются с другими химическими элементами.

Не все так просто

Несмотря на все это сера пока остается самым привлекательным вариантом для ученых, поскольку она "практически бесплатная", говорит инженер из Корнельского университета Дуглас МакМартин, чья работа была процитирована в исследовании.

Он также упоминает, что мы можем исследовать влияние распыления серы в больших масштабах из-за извержения вулканов, а поскольку это газ, его легче рассеивать с помощью самолетов, чем тяжелую полезную нагрузку алмазов.

Судя по последним дискуссиям и подписанным петициям против солнечной геоинженерии, мы продолжим медленно поджариваться на собственной планете, будучи не в состоянии сделать хоть что-то действительно действенное для ограничения потепления. И такие идеи, как эта, останутся только на страницах научных журналов.