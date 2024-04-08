Хотя в основном научный мир пока против использования солнечной геоинженерии, все же есть ученые, готовые рискнуть. Этим вопросом занялись даже в Белом доме, о чем мы писали ранее в отдельном материале. Проблема в том, что все это только теории – мы не знаем, каким будет долгосрочный эффект уменьшения количества солнечного света, ведь ни один суперкомпьютер не может смоделировать столь сложную систему. Некоторые ученые боятся, что отражение света повлечет самоподдерживающийся процесс похолодания, который приведет к новому ледниковому периоду.

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Эксперименты будут

Одним из первых экспериментов в этом вопросе была попытка компании Make Sunsets запустить шары с диоксидом серы, который эффективно распыляется в верхних слоях атмосферы и начинает отражать небольшой процент света. Однако ей это не удалось: еще на этапе тестирования самих шаров правительство Мексики испугалось последствий и и запретило проект.

В новом случае ученые экспериментируют с устройством, построенным на списанном авианосце ВМС США "Шершень" в заливе Сан-Франциско, который затмевает солнце, засаливая облака. Именно так, исследователи из Вашингтонского университета стремятся добавить соль в облака над океаном, что теоретически отклонит солнечный свет обратно в космос и сделает Землю внизу прохладнее. Хотя это несколько странный ход, он не лишен преимуществ, ведь соль является более экологичной, чем тот же диоксид серы. Еще одним кандидатом на распыление, кстати, является мел – ее рассматривает Билл Гейтс.

Все это напоминает метод, который называется "морское освещение облаков", который использует подход, подобный так называемому "посева облаков", который в свою очередь заключается во введении крошечных аэрозольных частиц в облака. Однако, вместо того, чтобы вызвать дождь, как это делает посев, освещение имеет целью отражать солнечное излучение.

В новом испытании ученые используют соль как аэрозоль и уже запустили свою установку для первого испытания. Они активировали распылитель, который будет использоваться для соления облаков над Тихим океаном, чтобы убедиться, что он сможет постоянно выпускать шлейф соленого аэрозоля, который, как показывают эксперименты, должен подняться к облакам, чтобы сработать.

Интересно, что Белый дом дистанцировался от эксперимента на борту "Шершня", заявив, что "правительство США не участвует в эксперименте по модификации солнечного излучения". Гринпис, тем временем, обеспокоен тем, что может произойти, если подобные технологии будут работать слишком хорошо.

Вполне возможно, что вы меняете климатические модели не только над морем, но и над сушей. Это страшное видение будущего, которого мы должны пытаться избежать любой ценой,

– говорит Дэвид Сантильо, старший научный сотрудник Гринпис.

Как и в случае с другими геоинженерными предложениями, пожалуй, самой большой проблемой с освещением облаков будет применение его в достаточно больших масштабах. Наш климат чрезвычайно взаимосвязан. Изменения в одной точке планеты могут отразиться в другой, очень далекой от нее.