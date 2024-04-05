Детали отчета

Исследование Carbon Majors Database выявило, что только 57 компаний ответственны за 80 процентов мировых выбросов углекислого газа в период с 2016 по 2022 год. 38% процентов от общего объема выбросов за этот период приходится на национальные государства, 37% – на государственные предприятия и 25 процентов – на компании, принадлежащих инвесторам.

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Около 200 сторон приняли Парижское соглашение 2015 года, взяв на себя обязательства сократить выбросы парниковых газов. Однако 58 государственных и инвесторских компаний в базе данных Carbon Majors увеличили объемы добычи за прошедшие годы. Это число представляет производителей по всему миру. Большинство оцененных компаний происходят из Азии, еще часть – из Европы и Северной Америки.

Нельзя сказать, что ситуация хотя бы медленно меняется к лучшему. Международное энергетическое агентство обнаружило, что потребление угля выросло на восемь процентов за семь лет до 8,3 миллиарда тонн — рекордно высокого уровня.

В отчете государственная компания Coal India названа одним из трех крупнейших производителей углекислого газа.

названа одним из трех крупнейших производителей углекислого газа. Российская государственная энергетическая компания "Газпром" и государственная нефтяная компания Saudi Aramco замыкают тройку крупнейших нарушителей.

и государственная нефтяная компания замыкают тройку крупнейших нарушителей. Exxon Mobil возглавила список американских компаний, на долю которой приходится 1,4% мировых выбросов углекислого газа.

Эти компании получили миллиардные прибыли, отрицая проблему, затягивая и препятствуя климатической политике. Они тратят миллионы на рекламные кампании о том, что являются частью устойчивого решения, продолжая при этом инвестировать в увеличение добычи ископаемого топлива,

– заявила Цепора Берман, директор международных программ Stand.earth и председатель Договора о нераспространении ископаемого топлива, в своем заявлении.

По ее мнению, эти выводы подчеркивают, что нам, как никогда, нужно, чтобы правительства противостояли этим компаниям, и нам нужно новое международное сотрудничество в рамках Договора об ископаемом топливе, чтобы положить конец экспансии ископаемого топлива и обеспечить реальный переход к экологическому будущему.