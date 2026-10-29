Алмазные дожди и жидкое море в ядре: что на самом деле происходит на Сатурне

На Сатурне могут постоянно идти дожди из настоящих алмазов. И ученые находят все больше подтверждений этой гипотезы.

Представление о том, что внутри Сатурна идут алмазные дожди, не является результатом фактических наблюдений. Ни одна камера не зафиксировала эти драгоценные камни, и ни один зонд не исследовал глубину, на которой они могли бы образоваться, сообщает SpaceDaily.

Как на Сатурне рождаются алмазы?

Идея о том, что в атмосфере Сатурна могут образовываться алмазы, появилась не сегодня. Исследователи уже давно предполагают, что экстремальные условия газового гиганта создают идеальную среду для такого необычного процесса. Новые научные данные лишь укрепили эту версию.

По объяснению ученых, в верхних слоях атмосферы Сатурна регулярно возникают мощные бури. Во время них часть углеводородов меняет свою структуру и превращается в графит или сажу. Далее эти частицы опускаются в нижние слои атмосферы, где царят колоссальное давление и чрезвычайно высокие температуры.

Именно там графит начинает превращаться в крошечные алмазы. Они продолжают погружаться все глубже – в направлении ядра планеты.

Что происходит с алмазами дальше?

Путь алмазов не заканчивается на их образовании. Когда они достигают самых горячих слоев Сатурна, драгоценные кристаллы плавятся и превращаются в жидкость.

По мнению исследователей, часть этой жидкой массы может вновь подниматься в атмосферу, где при благоприятных условиях формируются уже более крупные алмазы. Они способны увеличиваться за счет новых порций материала, поступающих из недр планеты.

Поэтому ученые предполагают, что углеводородная атмосфера Сатурна буквально может быть усеяна алмазами разного размера.

Кевин Бейтс из Лаборатории реактивного движения NASA объяснил этот процесс.

Алмазы, в частности на Сатурне, падают вниз в виде дождя, а затем превращаются в жидкое море в горячем ядре планеты,

– рассказал он.

Сатурн – не единственная "алмазная" планета

Исследователи отмечают, что Сатурн – не единственная планета в Солнечной системе, где могут выпадать алмазные дожди. Аналогичные процессы, согласно современным научным моделям, возможны также на Уране и Нептуне.

Впрочем, есть важное отличие. На этих двух самых удаленных от Солнца планетах алмазы не остаются постоянно твердыми из-за условий в недрах. Именно поэтому Сатурн сегодня считают одним из наиболее вероятных кандидатов на планету, где этот необычный природный цикл может продолжаться почти непрерывно.

Несмотря на то, что человечество вряд ли когда-нибудь сможет "добывать" эти космические драгоценности, исследования помогают лучше понять процессы, происходящие внутри газовых гигантов. И в очередной раз напоминают: реальный космос иногда удивляет даже больше, чем самая смелая научная фантастика.

На Уране и Нептуне идут алмазные дожди: смотрите видео