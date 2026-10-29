Алмазні дощі та рідке море в ядрі: що насправді відбувається на Сатурні

Уявлення про те, що всередині Сатурна йдуть алмазні дощі – не фактичне спостереження. Жодна камера не зняла ці дорогоцінні камені, і жоден зонд не досліджував глибину, на якій вони могли б утворитися, повідомляє SpaceDaily.

Adv

Як на Сатурні народжуються алмази?

Ідея про те, що в атмосфері Сатурна можуть утворюватися алмази, з'явилася не сьогодні. Дослідники вже давно припускають, що екстремальні умови газового гіганта створюють ідеальне середовище для такого незвичайного процесу. Нові наукові дані лише зміцнили цю версію.

За поясненням учених, у верхніх шарах атмосфери Сатурна регулярно виникають потужні бурі. Під час них частина вуглеводнів змінює свою структуру й перетворюється на графіт або сажу. Далі ці частинки опускаються в нижні шари атмосфери, де панують колосальний тиск і надзвичайно високі температури.

Саме там графіт починає трансформуватися у крихітні алмази. Вони продовжують занурюватися все глибше – у напрямку до ядра планети.

Реклама

Що відбувається з алмазами далі?

Подорож алмазів не завершується на їхньому утворенні. Коли вони досягають найгарячіших шарів Сатурна, дорогоцінні кристали плавляться й перетворюються на рідину.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На думку дослідників, частина цієї рідкої маси може знову підніматися в атмосферу, де за сприятливих умов формуються вже більші алмази. Вони здатні збільшуватися завдяки новим порціям матеріалу, що надходять із надр планети.

Через це вчені припускають, що вуглеводнева атмосфера Сатурна буквально може бути всіяна алмазами різного розміру.

Кевін Бейтс із Лабораторії реактивного руху NASA пояснив цей процес.

Алмази, зокрема на Сатурні, падають донизу у вигляді дощу, а потім перетворюються на рідке море в гарячому ядрі планети– розповів він.

Сатурн – не єдина "алмазна" планета

Дослідники наголошують, що Сатурн не єдиний у Сонячній системі, де можуть випадати алмазні дощі. Аналогічні процеси, за сучасними науковими моделями, можливі також на Урані та Нептуні.

Реклама

Втім, є важлива відмінність. На цих двох найдальших від Сонця планетах алмази не залишаються постійно твердими через умови у надрах. Саме тому Сатурн сьогодні вважають одним із найімовірніших кандидатів на планету, де цей незвичайний природний цикл може тривати майже безперервно.

Попри те, що людство навряд чи коли-небудь зможе "видобувати" ці космічні коштовності, дослідження допомагають краще зрозуміти процеси, які відбуваються всередині газових гігантів. І вкотре нагадують: реальний космос іноді дивує навіть більше, ніж найсміливіша наукова фантастика.

На Урані та Нептуні випадають алмазні дощі: дивіться відео