Делимся геолокацией с друзьями и семьей на своем андроид-смартфоне

В мире, где обмен данными о своем местонахождении стал повседневным делом, пользователи iPhone уже давно пользуются преимуществами программы "Найти меня". Но как насчет пользователей Android? Для тех, кто интересуется, существует ли эквивалентный инструмент, ответ – да.

Хотя Android не имеет встроенного приложения, подобного Find My, Карты Google являются прекрасной альтернативой, которая предлагает даже большую универсальность. 24 Канал рассказывает, как с помощью Google Maps распространить геолокацию для друзей или родственников.

Читайте на сайте Как очистить лишние файлы и заставить ваш смартфон работать быстрее

Как поделиться геолокацией с помощью Google Maps

С помощью Карты Google вы можете легко делиться своим местонахождением с друзьями и членами семьи, которые пользуются Android или iPhone.

Чтобы начать, откройте Карты Google и следуйте этому алгоритму:

Коснитесь своего профиля в правом верхнем углу и выберите "Обмен данными о местоположении"; Там вы можете выбрать, как долго вы хотите делиться своим местонахождением; Далее следует выбрать аккаунты Google, с которыми вы хотите поделиться местонахождением.

Почему вариант от Google лучше

Одним из преимуществ Карты Google над Find My является то, что они не зависят от платформы, поэтому вы можете использовать их на любом устройстве, на котором установлено это приложение. Вы также можете делиться своим местонахождением с контактами не с Gmail, предоставив соответствующее разрешение программе "Контакты" на вашем iPhone.

Интересно Защитите свои данные с помощью новых функций конфиденциальности для Android

Поэтому в следующий раз, когда вы захотите поделиться с кем-нибудь своим местоположением, подумайте об использовании Карт Google вместо посторонних приложений или мессенджеров. Это безопасный и простой способ следить за своими близкими и оставаться на связи.