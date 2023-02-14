Хоча Android не має вбудованого застосунку, подібного до Find My, Карти Google є чудовою альтернативою, яка пропонує навіть більшу універсальність. 24 Канал розповідає, як за допомогою Google Maps поширити геолокацію для друзів чи родичів.

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Як поділитися геолокацією за допомогою Google Maps

За допомогою Карт Google ви можете легко ділитися своїм місцезнаходженням з друзями та членами сім'ї, які користуються Android або iPhone.

Щоб почати, відкрийте Карти Google, та слідуйте цьому алгоритму:

Торкніться свого профілю у верхньому правому куті і виберіть "Обмін даними про місцезнаходження"; Там ви можете вибрати, як довго ви хочете ділитися своїм місцезнаходженням; Далі слід вибрати акаунти Google, з якими ви хочете поділитися місцезнаходженням.

Чому варіант від Google кращий

Однією з переваг Карт Google над Find My є те, що вони не залежать від платформи, тому ви можете використовувати їх на будь-якому пристрої, на якому встановлено цю програму. Ви також можете ділитися своїм місцезнаходженням з контактами не з Gmail, надавши відповідний дозвіл програмі "Контакти" на вашому iPhone.

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Тому наступного разу, коли ви захочете поділитися з кимось своїм місцезнаходженням, подумайте про використання Карт Google замість сторонніх застосунків чи месенджерів. Це безпечний і простий спосіб стежити за своїми близькими і залишатися на зв'язку.