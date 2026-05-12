Будущее Android: инсайдеры не дождались презентации Google и слили ОС Aluminium перед анонсом

За считанные часы до официального мероприятия The Android Show: I/O Edition сеть всколыхнула масштабная утечка данных о новой разработке Google. В центре внимания оказалась Aluminium OS - амбициозная попытка компании перенести опыт Android на большие экраны и создать полноценную десктопную среду.

Что скрывает новая десктопная платформа Aluminium OS от Google?

Соцсети "гудят" после публикации пространного материала от известного инсайдера под псевдонимом Mystic Leaks. Автор обнародовал не только серию скриншотов, но и полноценное 16-минутное видео, где подробно демонстрируется работа новой операционной системы Aluminium OS, пишет AndroidAuthority.

Это произошло именно перед началом специального выпуска The Android Show | I/O Edition, на котором Google планировала официально раскрыть свои карты относительно будущего Android на персональных компьютерах.

Интересно, что для демонстрации возможностей новой системы использовался MacBook Pro, на котором Aluminium OS запустили через эмулятор UTM. Это позволило детально рассмотреть интерфейс и функциональные возможности системы, которую многие уже успели назвать "Android для настольных ПК".

Согласно данным Mystic Leaks, которые он раскрыл на своем телеграм-канале, разработка Google выглядит как попытка объединить мобильную гибкость с производительностью рабочего стола.

Инсайдер охарактеризовал текущее состояние системы достаточно сдержанно. Он отметил, что Aluminium OS от Google – это "фактически обычный Android", но с добавлением нескольких ключевых функций для настольных компьютеров. Среди наиболее заметных нововведений выделяются:

возможность создания папок непосредственно на рабочем столе;

поддержка виртуальных рабочих столов для лучшей организации окон;

оптимизированная панель быстрых настроек и центр уведомлений;

обновленный Диспетчер задач (Task Manager), адаптированный под большие экраны;

глубокая интеграция в экосистему между ноутбуком и мобильными устройствами, включая функцию "Link to iOS" для владельцев iPhone.

Несмотря на наличие этих функций, Mystic Leaks называет текущий опыт работы с Aluminium OS скорее "улучшенной версией Samsung DeX", чем полностью самостоятельной десктопной операционной системой.

Главной проблемой на этом этапе остается отсутствие программного обеспечения, специально оптимизированного под управление мышью и клавиатурой. Даже фирменные приложения Google, показанные в видео, выглядят как веб-версии, завернутые в оконный интерфейс.

Сейчас Aluminium OS больше напоминает несколько усовершенствованную версию Samsung DeX, чем настоящую ОС на уровне настольных ПК. Его главными недостатками являются полное отсутствие приложений, оптимизированных для мыши и клавиатуры [...], а также ограниченное количество аппаратного обеспечения, на котором он будет работать. Потому что, будем честными, чипы Snapdragon X далеко не такие хорошие, как серия M от Apple,

– прокомментировал Mystic Leaks.

Процесс начальной настройки системы выглядит знакомым для любого пользователя Android. Экран приветствия позволяет сконфигурировать оборудование для рабочих или личных нужд с помощью стандартного мастера настройки Google.

После завершения этого этапа пользователь попадает на главный экран, где внизу расположены панель приложений (app dock) с кнопкой меню программ, традиционная строка поиска Google, иконки магазина Play Store и папка со стандартными сервисами компании.

Так выглядит Aluminium OS / Изображение Mystic Leaks / Google

Элементы управления также претерпели трансформацию. Панель быстрых настроек теперь выдвигается сбоку в компактном виде, если нажать на индикатор батареи в строке состояния. Сама программа "Настройки" во многом повторяет логику и дизайн, которые мы привыкли видеть на современных смартфонах под управлением Android.

Эта утечка стала серьезным ударом по интриге Google перед презентацией, ведь теперь сообщество имеет четкое представление о том, каким путем движется корпорация в вопросе сочетания мобильных и десктопных платформ.

Пока технологический мир готовится к официальным анонсам на Google I/O 2026, некоторые пользователи мобильных приложений на iOS и Android уже заметили новые анимации и ссылки на модель ИИ, которая ранее не фигурировала в официальных релизах.

Пользователь платформы Reddit под ником Zacatac_391 сообщил, что после открытия приложения Gemini он увидел всплывающее окно с предложением "создавать с помощью Gemini Omni". Это программное решение описывается как "новая видеомодель" от Google.

Первые испытания модели продемонстрировали ее способность к сложной логической аргументации, что часто является слабым местом для современных нейросетей, пишет AndroidAuthority.. Пользователь протестировал систему с помощью сложного текстового запроса: "Профессор записывает математическое доказательство тригонометрических тождеств на традиционной доске, объясняя шаг уравнения, на котором он сейчас находится".

Результат оказался впечатляющим: Gemini Omni не только правильно воспроизвела математическую логику, но и сгенерировала видео, которое выглядит очень реалистично и точно. Впрочем, пристальный взгляд позволяет заметить определенные признаки искусственного происхождения: иногда движения во время написания не совпадают с появлением мела на доске, а сам мел может внезапно исчезать под конец ролика.

Следующий тест был призван проверить способность нейросети работать с динамическими сценами и взаимодействием объектов. Запрос касался двух мужчин, которые обедают в изысканном ресторане на берегу моря и едят спагетти. Детализация запроса была высокой: описывались одежда героев, их возраст, круглая форма стола с белой скатертью и всеми необходимыми столовыми приборами.

Однако выполнение этой задачи оказалось менее удачным. Зрители заметили классические для искусственного интеллекта ошибки: спагетти появлялись буквально из ничего на пустых тарелках, а процесс жевания не соответствовал объему пищи, которую якобы потребляли герои.

Для сравнения, другой пользователь Reddit с ником janekm3 попытался воспроизвести этот же сценарий с помощью модели Seedance 2 от компании ByteDance. Результат конкурента выглядел более стабильным, хотя и сопровождался заметным дрожанием изображения.

Техническая сторона Gemini Omni также вызывает много вопросов. Макс Вайнбах, известный инсайдер, обнаружил в метаданных свидетельства того, что новая модель является расширением существующей технологии Google под названием Veo. Это указывает на эволюционный путь развития видеогенерации в экосистеме Google.

Кроме того, стало известно о чрезвычайно высокой ресурсоемкости процесса создания такого контента. Даже в рамках платного плана Google AI Pro установлены жесткие ограничения: после генерации всего двух видео пользователь Zacatac_391 исчерпал 86 процентов своего ежедневного лимита.

Что известно о самой презентации: когда начнется The Android Show I/O Edition, как смотреть, что покажут

Уже сегодня, 12 мая 2026 года, технологический гигант Google проводит свое ежегодное мероприятие The Android Show I/O Edition. Это событие стало центральной платформой для презентации программных достижений компании, пишет The Verge.

Ранее Google традиционно делала ключевые анонсы относительно своей операционной системы во время общей конференции для разработчиков I/O. Однако в прошлом году стратегия была пересмотрена, и теперь Android имеет собственный отдельный ивент, что подчеркивает важность этой экосистемы для стратегии компании, отмечает 24 Канал.

Нынешнее шоу пройдет в формате стрима, поэтому личное присутствие зрителей не предусмотрено. Посмотреть трансляцию в прямом эфире можно будет на официальном YouTube-канале, который посвящен операционной системе Android.

Старт запланирован на 10:00 по тихоокеанскому времени, что соответствует 20:00 по Киеву. Для тех, кто боится пропустить начало, в видеоплеере доступна функция "Оповестить меня", которая пришлет соответствующее уведомление перед стартом эфира.

Что нам покажут?

Одной из самых ожидаемых тем вечера станет Android 17. Поскольку программа бета-тестирования этой операционной системы уже активно продолжается, журналисты и пользователи ожидают услышать больше технических деталей и описаний новых функций.

Важно заметить, что на прошлой неделе представители Google официально опровергли слухи о возможном внедрении дизайна Liquid Glass, подобного стилистике Apple. Эта новость была положительно воспринята сообществом, которое предпочитает самобытный вид интерфейса Android.

Значительная часть презентации будет посвящена мобильному искусственному интеллекту, в частности новым возможностям Gemini. Эксперты ожидают анонса функции Proactive Assistance (проактивная помощь), о существовании которой ранее сообщали инсайдеры.

Кроме этого, Google может раскрыть подробности относительно своей десктопной платформы Aluminium OS и инициатив в сфере расширенной реальности Android XR. Это свидетельствует о намерениях компании создать единое технологическое пространство, где мобильные устройства, компьютеры и гарнитуры дополненной реальности будут работать в тесной связке.

Стоит ли ждать Pixel 11?

Что касается аппаратного обеспечения, то анонс смартфонов серии Pixel 11 сегодня маловероятен. Исторически сложилось так, что флагманские устройства Google дебютируют в августе, поэтому до их выхода остается еще несколько месяцев.

Однако издание Android Authority напоминает, что Google ранее практиковала короткие тизеры будущих устройств. Например, смартфоны Pixel 7 были впервые показаны именно на майской конференции I/O за шесть месяцев до их фактического поступления в продажу.