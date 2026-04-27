Вместе с внедрением нового стиля Material 3 Expressive в Android 16 компания Google начала постепенно обновлять вид своих сервисов. Следующим шагом станет редизайн иконок в пакете Workspace, куда входят такие приложения, как Meet, Calendar, Docs и Sheets. Об этом пишет Androidpolice.

Почему Google решила изменить иконки своих приложений?

Первые изображения новых иконок появились благодаря утечке, которую опубликовало издание 9to5Google. По данным источников, Google планирует существенно изменить внешний вид всех иконок Workspace, и обнародованные изображения подтверждают эти намерения.

Новый стиль предполагает активное использование градиентов и световых эффектов. Подобный подход компания уже применяет в иконках таких сервисов, как Google Maps и Google Photos. Это делает дизайн более современным и объемным.

Однако главное изменение касается не только стиля, но и функциональности. Одна из самых распространенных жалоб пользователей заключалась в том, что иконки Google слишком похожи между собой – через одинаковые цвета и формы их трудно быстро отличить. В новой версии каждая иконка будет иметь собственную форму, пропорции и цветовые акценты. Они больше не будут ограничиваться стандартной палитрой Google, что значительно улучшает их узнаваемость.

Некоторые приложения получили особенно заметные изменения. Например, иконка Google Meet теперь выглядит совсем иначе и использует желтый как основной цвет. В свою очередь, Google Chat перешел на зеленый акцент. Иконки Google Sheets и Google Slides получили горизонтальную ориентацию, что лучше соответствует их предназначению.

При этом иконка Gmail почти не изменится. Это логичное решение, ведь она уже давно стала одной из самых узнаваемых во всей экосистеме Google.

Как пишет 9to5google, обновленные иконки также должны лучше масштабироваться на различных устройствах – от смартфонов до планшетов и складных моделей. Это особенно актуально на фоне развития новых форм-факторов в мире Android.

Ожидается, что благодаря новому дизайну пользователи смогут быстрее находить нужные приложения без необходимости читать их названия. Иначе говоря, Google пытается сделать интерфейс более интуитивным.

Пока что неизвестно, когда именно новые иконки станут доступными для всех пользователей. Однако есть вероятность, что компания представит их во время конференции во время конференции Google I/O 2026, которая состоится уже в ближайшие недели.