Конкурент Starlink – Project Kuiper от Amazon запустит первую крупную партию спутников

Amazon отправит 27 спутников Project Kuiper на низкую околоземную орбиту на следующей неделе. Это станет вторым запуском в рамках инициативы, которая предусматривает создание глобальной спутниковой интернет-сети для конкуренции со Starlink Илона Маска.

Компания Amazon объявила, что 9 апреля ракета Atlas V от United Launch Alliance (ULA) выведет 27 спутников Project Kuiper на низкую околоземную орбиту, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Экипаж Fram2 впервые в истории увидел оба полюса Земли с орбиты

Старт запланирован с базы Космических сил США в Кейп-Канаверал, Флорида, в трехчасовом окне, которое откроется в 22:00 по киевскому времени (19:00 GMT). Запуск можно будет просматривать в прямом эфире.

Это будет второй запуск в рамках проекта Kuiper. Первый состоялся в октябре 2023 года, когда Atlas V доставила на орбиту два тестовых спутника.

Мы провели масштабные испытания на Земле, чтобы подготовиться к этой первой миссии, но есть вещи, которые можно узнать только в полете. Это будет первый полет окончательного варианта спутника и первый раз, когда мы выводим на орбиту столько аппаратов одновременно,

– прокомментировал Раджив Бадьял, вице-президент Project Kuiper.

Он добавил, что независимо от результата миссии, запуск станет лишь началом пути: Amazon имеет все компоненты, чтобы учиться и адаптироваться к новым запускам в будущем.

Project Kuiper предусматривает создание созвездия из примерно 3 200 спутников, которые будут обеспечивать глобальный доступ к интернету, подобно сети Starlink от SpaceX. На сегодня компания Илона Маска имеет более 7 100 активных спутников Starlink, новые запускаются еженедельно.

Запуск 9 апреля станет первым в этом году для ULA, а также самым тяжелым грузом, который когда-либо перевозила ракета Atlas V, отметили в Amazon.

В ближайшие годы Amazon планирует развернуть сеть Project Kuiper через еще семь запусков Atlas V, 38 запусков ракетой Vulcan Centaur (преемницей Atlas V), а также более 30 запусков от других партнеров, в частности Arianespace, Blue Origin и SpaceX.