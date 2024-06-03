Японский миллиардер отменил распиаренную миссию Starship к Луне, экипаж разочарован

Неожиданно японский миллиардер Юсаку Маэзава решил отменить свою амбициозную лунную миссию на борту космического корабля Starship компании SpaceX. Миссия, известная под названием "dearMoon", имела целью отправить Маэзаву и восьмерых художников в окололунное путешествие, что стало бы первым коммерческим полетом такого рода.

Почему миссию отменили

Постоянные задержки и неопределенность относительно сроков запуска привели к тому, что Маэзава отказался от проекта. Информация об отмене миссии появилась в официальном заявлении проекта, сообщает Техно 24.

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Мы договаривались с компанией SpaceX о запуске до конца 2023 года. Однако, к сожалению, запуск до 2023 года стал невыполнимым, и без четкой определенности графика в ближайшей перспективе Маэдзава с тяжелым сердцем принял неизбежное решение отменить проект,

– говорится в заявлении.

При чем здесь SpaceX

Маэзава подписал контракт в 2018 году, исходя из предположения, что dearMoon будет запущен до конца 2023 года. По крайней мере он уверяет, что об этом было договорено со SpaceX.

"Я не могу планировать свое будущее в этой ситуации, и я чувствую себя ужасно, заставляя членов экипажа ждать дольше, поэтому я принял трудное решение отменить контракт сейчас", – отметил миллиардер в X.

dearMoon и Starship

SpaceX впервые представила Маезаву как первого заказчика миссии Starship во время мероприятия в своей штаб-квартире в 2018 году. В то время аппарат был известен как ракета-носитель Big Falcon (BFR).

Значительный авансовый платеж Маезавы был описан генеральным директором SpaceX Илоном Маском как "нетривиальная сумма", которая будет иметь "существенное влияние на программу BFR".

Несмотря на оптимистичную цель полета до 2023 года, Маск предупредил о возможных задержках, отметив вызовы, присущие исследованию космоса.

Starship, который еще не совершил орбитального полета, все еще проходит тщательные испытания. SpaceX готовится к четвертому комплексному испытательному полету Starship/Super Heavy, запланированного не ранее 6 июня.

Этот суборбитальный тест имеет целью продемонстрировать способность как ускорителя Super Heavy, так и разгонного блока Starship возвращаться на поверхность неповрежденными.

Несмотря на задержки, процесс отбора экипажа dearMoon продвигался медленно. Лишь в декабре 2022 года Маэзава объявил восьмерых людей, которые присоединятся к нему, а также двух заместителей. К тому времени было очевидно, что Starship не будет готов к запуску в 2023 году, а пересмотренных сроков не было.

SpaceX все больше сосредотачивается на выполнении контракта с NASA на пилотируемую высадку на Луну в рамках программы Human Landing System, который был заключен в 2021 году. Кроме того, компания наращивает усилия для увеличения скорости полета Starship, чтобы поддержать развертывание спутников Starlink.

Члены экипажа не довольны отменой

Прекращение миссии оставило членов экипажа миссии разочарованными.

Тим Додд, известный на YouTube как Everyday Astronaut, выразил свое разочарование в X, заявив, что с самого начала было понятно, что указанные сроки являются маловероятными. Он ожидал, что полет dearMoon произойдет в ближайшие несколько лет, что было логично, поэтому он остался невероятно разочарованным решением о закрытии проекта.

Рианнон Адам, ирландский фотограф и единственная женщина в основной команде согласна с Тимом относительно очевидного более позднего полета в рамках миссии. В конце концов она отметила, что чувствует, как будто всю команду "бросили из-за нетерпения". Адам выразила сомнения относительно целостности проекта и заявила, что чувствует себя использованной.

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Хотя отмена dearMoon является досадным событием, все еще есть надежда на коммерческие лунные миссии. В октябре 2022 года Деннис Тито, первый коммерческий космический турист, объявил о планах облететь Луну на корабле Starship со своей женой и еще десятью людьми. Детали и сроки этой миссии остаются нераскрытыми.

Поскольку SpaceX продолжает развивать свою программу Starship, мечта о коммерческих полетах на Луну остается, хотя и с неопределенными временными рамками. Проект Маэзавы dearMoon, возможно, и завершился, но стремление сделать космические путешествия доступными для частных лиц еще далеки от завершения.