Чому місію скасували

Постійні затримки та невизначеність щодо термінів запуску призвели до того, що Маезава відмовився від проєкту. Інформація про скасування місії з'явилася в офіційній заяві проєкту, повідомляє Техно 24.

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Ми домовлялися з компанією SpaceX про запуск до кінця 2023 року. Однак, на жаль, запуск до 2023 року став нездійсненним, і без чіткої визначеності графіку в найближчій перспективі Маедзава з важким серцем прийняв неминуче рішення скасувати проєкт,

– йдеться в заяві.

До чого тут SpaceX

Маезава підписав контракт у 2018 році, виходячи з припущення, що dearMoon буде запущений до кінця 2023 року. Принаймні він запевняє, що про це було домовлено зі SpaceX.

"Я не можу планувати своє майбутнє в цій ситуації, і я відчуваю себе жахливо, змушуючи членів екіпажу чекати довше, тому я прийняв важке рішення скасувати контракт наразі", – зазначив мільярдер в X.

dearMoon та Starship

SpaceX вперше представила Маезаву як першого замовника місії Starship під час заходу в своїй штаб-квартирі у 2018 році. На той час апарат був відомий як ракета-носій Big Falcon (BFR).

Значний авансовий платіж Маезави був описаний генеральним директором SpaceX Ілоном Маском як "нетривіальна сума", яка матиме "суттєвий вплив на програму BFR".

Попри оптимістичну мету польоту до 2023 року, Маск попередив про можливі затримки, зазначивши виклики, притаманні дослідженню космосу.

Starship, який ще не здійснив орбітального польоту, все ще проходить ретельні випробування. SpaceX готується до четвертого комплексного випробувального польоту Starship/Super Heavy, запланованого не раніше 6 червня.

Цей суборбітальний тест має на меті продемонструвати здатність як прискорювача Super Heavy, так і розгінного блоку Starship повертатися на поверхню неушкодженими.

Попри затримки, процес відбору екіпажу dearMoon просувався повільно. Лише в грудні 2022 року Маезава оголосив вісьмох людей, які приєднаються до нього, а також двох заступників. На той час було очевидно, що Starship не буде готовий до запуску у 2023 році, а переглянутих термінів не було.

SpaceX все більше зосереджується на виконанні контракту з NASA на пілотовану висадку на Місяць в рамках програми Human Landing System, який було укладено у 2021 році. Крім того, компанія нарощує зусилля для збільшення швидкості польоту Starship, щоб підтримати розгортання супутників Starlink.

Члени екіпажу не задоволені скасуванням

Припинення місії залишило членів екіпажу місії розчарованими.

Тім Додд, відомий на YouTube як Everyday Astronaut, висловив своє розчарування в X, заявивши, що з самого початку було зрозуміло, що зазначені терміни є малоймовірними. Він очікував, що політ dearMoon станеться в найближчі кілька років, що було логічно, тож він залишився неймовірно розчарованим рішенням про закриття проєкту.

Ріаннон Адам, ірландська фотографиня і єдина жінка в основній команді згодна з Тімом щодо очевидного пізнішого польоту в рамках місії. Врешті вона зазначила, що відчуває, наче всю команду "кинули через нетерплячість". Адам висловила сумніви щодо цілісності проєкту і заявила, що почуває себе використаною.

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Хоча скасування dearMoon є прикрою подією, все ще є надія на комерційні місячні місії. У жовтні 2022 року Денніс Тіто, перший комерційний космічний турист, оголосив про плани облетіти Місяць на кораблі Starship зі своєю дружиною та ще десятьма людьми. Деталі та терміни цієї місії залишаються нерозкритими.

Оскільки SpaceX продовжує розвивати свою програму Starship, мрія про комерційні польоти на Місяць залишається, хоча і з невизначеними часовими рамками. Проєкт Маезави dearMoon, можливо, і завершився, але прагнення зробити космічні подорожі доступними для приватних осіб ще далекі від завершення.