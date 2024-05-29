Хоча SLIM не був розрахований на холодні місячні ночі, його виживання протягом трьох попередніх циклів перевершило усі очікування науковців, розповідає 24 Канал. Модуль перезавантажувався і виходив на зв'язок із Землею на відвертий подив команди, після кожної з цих ночей, передаючи цінні зображення з бортових камер.

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Поразки й перемоги SLIM

Слід зазначити, що неочікувана витривалість проявилася після майже катастрофічного початку місії. Коли SLIM наближався до поверхні супутника Землі, він втратив одне з двох сопел посадкового двигуна, що призвело до бокового дрейфу і, врешті-решт, до посадки головою вперед.

Таке нестандартне приземлення вивело з ладу деяке обладнання і, що особливо важливо, змістило сонячні панелі, суттєво обмеживши їхню здатність заряджати батареї.

Попри ці невдачі, SLIM виконав свою основну мету з надзвичайною точністю. Місія стала випробуванням цілеспрямованої посадки на складний місячний рельєф, що є критично важливою можливістю для майбутніх програм, спрямованих на поцяткований кратерами південний полюс Місяця.

SLIM мав здійснити посадку в межах 100 метрів від визначеної точки і зробив це досягнувши відхилення лише в 55 метрів. Така точність підтверджує досконалість навігаційної та посадкової систем модуля.

Завершення місії?

Неспіввісність сонячних панелей означала, що SLIM міг лише частково підзаряджатися протягом світлового дня Місяця, і це обмеження в підсумку вирішило його долю.

З приходом нової місячної ночі модуль не зміг перезавантажитися, що змусило JAXA оголосити про припинення місії апарату щонайменше до кінця цього місяця.

Водночас у повідомленні JAXA зазначається, що науковці спробують відновити зв'язок з апаратом наступного місяця. Тоді, на їхню думку, може бути достатньо енергії для відновлення роботи SLIM.



SLIM може відновити роботу наступного місяця / Скриншот 24 Каналу зі сторінки JAXA в X

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Хоча місія не завершилася так, як очікувалося, три тривалі цикли зв'язку й зйомки є значним досягненням, що демонструє стійкість інженерних розробок JAXA і надає цінні дані для майбутніх досліджень Місяця. Місія SLIM, попри свої перші невдачі, заклала важливу основу для технологій точної посадки, які будуть необхідні для майбутніх місій у південні регіони Місяця.