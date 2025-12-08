Мужчина приобрел подержанное авто на Facebook, но оно имело неожиданный сюрприз в полу

Американец поделился своим опытом приобретения автомобиля через Facebook Marketplace, поскольку покупка имела неожиданный сюрприз. Chevrolet Impala, который казался вполне рабочим, имел серьезный дефект прямо под педалями. Видео с этой находкой быстро стало вирусным и собрало более миллиона просмотров.

Что не так с автомобилем?

Джейдон О'Хара опубликовал видео, в котором показал свою покупку – Chevrolet Impala, приобретенный через популярный в США маркетплейс. Сначала машина казалась пригодной для езды, хотя и издавала подозрительные звуки. Однако настоящая проблема оказалась под ногами водителя, сообщает 24 Канал.

В ролике водитель сначала показывает поездку на своем новом автомобиле, иронично весело напевая песню, чтобы перекричать гудение старого мотора. Затем он опускает камеру вниз, чтобы зрители увидели дыру в полу автомобиля прямо под педалями. Она настолько большая, что позволяет видеть землю под машиной и металлические детали корпуса.

Несмотря на очевидную опасность, О'Хара все равно решил ехать домой на этой машине. В комментариях пользователи предположили, что американец мог купить эту кучу лома как проект для ремонта за небольшую сумму. Некоторые даже поддержали его решение продолжать ездить на таком транспорте, если это классическая модель по низкой цене.

Почему это опаснее, чем кажется на первый взгляд?

Многие комментаторы предостерегли, что дыра в полу автомобиля – это не просто косметический дефект, а серьезная угроза безопасности. Ржавчина быстро распространяется, ослабляя конструкцию всего кузова. Небольшие отверстия можно устранить самостоятельно с помощью специальных эпоксидных смесей или стеклопластиковых наборов, но большие повреждения требуют профессионального вмешательства.

Для серьезных повреждений необходимо полностью вырезать ржавые участки и установить новые металлические заплатки. Такой ремонт стоит немало, поэтому специалисты рекомендуют обращаться в специализированные мастерские, особенно если речь идет о настолько больших отверстиях, что в них может попасть нога.

Реакция зрителей оказалась неоднозначной. Многие пользователи поделились собственными историями о подобных покупках, признаваясь, что тоже когда-то управляли автомобилями со странными "особенностями". Один комментатор рассказал, что проехал почти 650 километров на машине, которая не могла ехать быстрее 80 километров в час из-за сильной вибрации.

Другие шутили о схожести ситуации с мультсериалом о семье Флинстоунов, где персонажи управляли автомобилем с помощью ног. "Это на случай, если откажут тормоза – можно использовать ноги как у Флинстоунов", – написал один из комментаторов.

Некоторые зрители выразили очень серьезные опасения относительно безопасности такой поездки. Один из них даже предупредил, что водитель рискует провалиться сквозь пол, попав на выемку на дороге. Судя по тому, что видео появилось на странице Джейдона О'Хары, он успешно добрался домой, но машину теперь ждет длительный и серьезный ремонт.