Джейдон О'Хара опублікував відео, в якому показав свою покупку – Chevrolet Impala, придбаний через популярний у США маркетплейс. Спочатку машина здавалася придатною для їзди, хоча й видавала підозрілі звуки. Проте справжня проблема виявилася під ногами водія, повідомляє 24 Канал.

У ролику водій спочатку показує поїздку на своєму новому автомобілі, іронічно весело наспівуючи пісню, щоб перекричати гудіння старого мотора. Потім він опускає камеру вниз, щоб глядачі побачили діру в підлозі автомобіля прямо під педалями. Вона настільки велика, що дозволяє бачити землю під машиною та металеві деталі корпусу.

Попри очевидну небезпеку, О'Хара все одно вирішив їхати додому на цій машині. У коментарях користувачі припустили, що американець міг купити цю купу брухту як проєкт для ремонту за невелику суму. Дехто навіть підтримав його рішення продовжувати їздити на такому транспорті, якщо це класична модель за низькою ціною.

Чому це небезпечніше, ніж здається на перший погляд?

Багато коментаторів застерегли, що діра в підлозі автомобіля – це не просто косметичний дефект, а серйозна загроза безпеці. Іржа швидко поширюється, ослаблюючи конструкцію всього кузова. Невеликі отвори можна усунути самостійно за допомогою спеціальних епоксидних сумішей або склопластикових наборів, але великі пошкодження потребують професійного втручання.

Для серйозних ушкоджень необхідно повністю вирізати іржаві ділянки й встановити нові металеві латки. Такий ремонт коштує чимало, тому фахівці рекомендують звертатися до спеціалізованих майстерень, особливо якщо йдеться про настільки великі отвори, що в них може потрапити нога.

Реакція глядачів виявилася неоднозначною. Багато користувачів поділилися власними історіями про подібні покупки, зізнаючись, що теж колись керували автомобілями з дивними "особливостями". Один коментатор розповів, що проїхав майже 650 кілометрів на машині, яка не могла їхати швидше 80 кілометрів на годину через сильну вібрацію.

Інші жартували про схожість ситуації з мультсеріалом про родину Флінстоунів, де персонажі керували автомобілем за допомогою ніг. "Це на випадок, якщо відмовлять гальма – можна використовувати ноги як у Флінстоунів", – написав один з коментаторів.

Деякі глядачі висловили дуже серйозні побоювання щодо безпеки такої поїздки. Один з них навіть попередив, що водій ризикує провалитися крізь підлогу, потрапивши на виїмку на дорозі. Судячи з того, що відео з'явилось на сторінці Джейдона О'Хари, він успішно добрався додому, але на автівку тепер чекає тривалий і серйозний ремонт.