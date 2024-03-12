Пентагон будет искать НЛО внимательнее, до сих пор не нашли никаких признаков внеземной жизни за всю историю

Военное ведомство Соединенных Штатов прилагает усилия для продолжения наблюдения и более внимательного изучения НЛО. В Пентагоне считают, что новый портативный комплекс Gremlin позволит исключить случаи, когда ведомство оставалось неосведомленным о потенциальных опасных объектах.

Стоит отметить, что за всю историю наблюдений не было обнаружено ни одного намека на существование внеземной жизни. На практике же пилоты часто сталкиваются с непонятными явлениями и объектами, которые трудно идентифицировать.

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Эти объекты, потенциально, могут представлять угрозу и их идентификация может помочь понять стоит ли вообще обращать на это внимание, ведь часто неидентифицированные объекты при детальном изучении впоследствии оказывались воздушными шариками, пакетами или природными явлениями.

Что известно о комплексе Gremlin

О создании комплекса сообщил журналистам исполняющий обязанности главы спецподразделения Пентагона по всеобъемлющему изучению аномалий (AARO) Тим Филлипс (Tim Phillip). Он также отметил, что подразделение сотрудничает с правительственными лабораториями и университетами в процессе разработки портативного комплекта датчиков, которые являются составляющей новой системы обнаружения.

Система Gremlin способна собирать данные по нескольким спектрам. Пока не было обнаружено никаких НЛО, которые можно было бы классифицировать как внеземные космические корабли. Тем самым система поможет идентифицировать объекты, которые часто ошибочно принимают за НЛО.

Агентство AARO было создано в Пентагоне в начале 2022 года для наведения порядка в делах по неопознанным летающим объектам (UFO). Термин UFO (НЛО) заменили на UAP или неопознанные аномальные явления, поручив следователям AARO разбирать неопознанные явления в космосе, в воздухе, на земле, на воде и под водой. Через два года работы AARO опубликовало первый том отчета . В нем сказано, что за всю историю сообщений об НЛО с 1945 года нет ни одного случая, связанного с инопланетными кораблями.

Система Gremlin уже была привлечена к проведению наблюдений и выявляла среди прочего космические явления.

Она фиксирует множество летучих мышей и птиц. А еще мы узнаем много нового о вспышках на солнце,

– сказал Филлипс во время брифинга с журналистами.

Стоит отметить, что система предназначена для фиксирования любого движения и явлений, поскольку оборудована рядом различных сенсоров, которых часто лишены военные транспортные средства. Именно из-за ограниченности в восприятии информации из окружающей среды военные очень часто и сообщают об НЛО, поскольку это четкий термин, который означает, что объект или явление банально не было однозначно идентифицировано.

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В отчете, о котором мы упоминали выше, указано, что большинство наблюдений при детальном изучении были обычными природными объектами и явлениями, которые не смогли правильно идентифицировать на момент обнаружения из-за нехватки информации.