Первоисточником крупнейшей теории заговора – об НЛО в Зоне 51 – оказался полковник ВВС США

Американский военный в 1980-х годах решил пошутить и раздал людям "фотографии" якобы НЛО вблизи Зоны 51. Полковник ВВС США передал местному бармену поддельные изображения летающих тарелок, но его невинная шутка превратилась в масштабную теорию заговора, которая десятилетиями питала слухи об НЛО и тайнах Зоны 51.

Масштабный розыгрыш, вышел из-под контроля

Имя американца сегодня не разглашается. Как стало известно из материалов Офиса по расследованию аномалий (AARO), он зашел в паб вблизи засекреченной базы и отдал бармену сфальсифицированные фото НЛО. Информация быстро разошлась среди местных и дошла до более широкой публики, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

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Хотя те изображения были подделкой, люди, как можно понять, восприняли их серьезно. Эта так называемая "утечка" много лет подпитывала выдумки об инопланетных технологиях и экспериментах на базе ВВС США. Теперь Зона 51 известна среди уфологов и других сторонников теорий заговоров, как место, где правительство США якобы скрывает свидетельства визитов пришельцев, исследует остатки космических кораблей, упавших из космоса и тому подобное. Это место также фигурирует в многочисленных научно-фантастических фильмах, сериалах и книгах.

Однако правда оказалась гораздо более банальной.

Для чего это все было

Проделка полковника – лишь часть большей картины. Журналисты пообщались с десятками бывших и действующих военных, подрядчиков и ученых, связанных с AARO. Оказалось, что Пентагон годами манипулировал темой НЛО, распространяя дезинформацию не только среди гражданских, но и среди собственного персонала. И все это было намеренно, поскольку целью было отвлечение внимания от реального проекта разработки нового оружия, а именно стелс-самолетов.

Одной из тогдашних разработок был F-117, который действительно имел необычный "инопланетный" вид. Поэтому властям США было выгодно выдать его за визиты других цивилизаций на Землю, что запутать Советский Союз и даже собственных граждан.

Наиболее громким открытием стала вымышленная программа под названием "Yankee Blue", о которой высшие чины сообщали новоназначенным офицерам. Им рассказывали, что их привлекают к тайному проекту по реинжинирингу инопланетных технологий – ключевого элемента во многих теориях заговора об НЛО. После инструктажа офицеров предупреждали о серьезных последствиях за разглашение – вплоть до заключения или казни. Из-за страха наказания большинство молчали даже перед самыми близкими.

Некоторые военные годами верили в реальность этой программы, пока в 2023 году Министерство обороны официально не подтвердило, что это была часть своеобразного "ритуала посвящения", который практиковали десятилетиями.

Поэтому расследование AARO еще раз доказывает: теории об НЛО вокруг Зоны 51 часто является результатом целенаправленной дезинформации, а порой – фантазиями обычных американцев, которые подхватывали интересную байку и развивали ее на свой лад. И хотя желание верить в контакты с внеземными цивилизациями у некоторых людей остается сильным, более вероятно, что за фантастическими историями стоят хорошо продуманные манипуляции со стороны военных структур.