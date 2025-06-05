О находке сообщили в пресс-релизе австралийского Университета Кертина, который входит в состав международной научной группы, совершившей открытие. Объект, расположен на расстоянии около 15 тысяч световых лет от Земли в пределах Млечного Пути, был обнаружен благодаря радиотелескопу ASKAP, а его особенность заключается в излучении сигналов не только в радиодиапазоне, но и в рентгеновском, рассказывает 24 Канал.

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Необычный космический сигнал получил обозначение ASKAP J1832-0911. Он проявляется в виде двухминутных импульсов, которые повторяются каждые 44 минуты. И хоть объект сперва зафиксировал австралийский телескоп, подтвердить его удалось благодаря наблюдениям рентгеновской обсерватории Chandra, которая случайно изучала тот самый фрагмент неба именно в нужный момент.

Подобные явления астрономы называют "длиннопериодическими радиотранзиентами" (long-period radio transients или LPTs). Это новый класс космических объектов, излучающих сигналы с четкой периодичностью – в пределах минут или часов. В отличие от пульсаров, которые вращаются быстро и излучают миллисекундные импульсы, LPT-объекты имеют чрезвычайно медленный ритм.

Первые LPT были зафиксированы в 2022 году Международным центром радиоастрономических исследований (ICRAR), который также присоединился к новой работе. С тех пор ученые обнаружили лишь около десяти подобных объектов, однако это – первый случай, когда один из них был одновременно зафиксирован в рентгеновском диапазоне.

Как пояснил ведущий автор исследования, астроном Университета Кертина и сотрудник ICRAR Цзитен "Энди" Ван, такое стечение обстоятельств было исключительным:

Это как найти иголку в стоге сена. ASKAP имеет широкую зону обзора ночного неба, а Chandra наблюдает лишь его незначительную часть. Нам очень повезло, что она зафиксировала ту же область именно тогда"

Несмотря на новые данные, происхождение LPT остается невыясненным. Сначала ученые предполагали, что сигналы могут поступать от магнетаров – нейтронных звезд с чрезвычайно сильными магнитными полями. Однако, учитывая чрезвычайно долгий период ASKAP J1832-0911, эта гипотеза уже не кажется убедительной.

В то же время исследователи надеются, что новое открытие поможет понять природу этих загадочных источников сигналов. "Этот объект не похож ни на что из того, что мы видели раньше", – подчеркнул Ван.

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