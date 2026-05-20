Google выпускает третью бету Android 17: что нового завезли в операционную систему

Сразу после завершения первого дня конференции Google I/O 2026 разработчики подготовили приятный сюрприз для участников программы тестирования. Новая версия операционной системы уже начала поступать на поддерживаемые устройства, предлагая переосмысление привычных визуальных элементов и улучшение стабильности/

Какие нововведения и исправления получил Android 17 QPR1 Beta 3?

Компания Google официально представила Android 17 QPR1 Beta 3 под номером сборки CP31.260508.005. Это обновление, объем которого составляет примерно 550 мегабайт, сосредоточено на визуальном совершенствовании интерфейса в рамках языка дизайна Material 3 Expressive. Главным нововведением стало массовое внедрение эффекта полупрозрачности и размытия заднего фона (blur) во многих системных меню, которые ранее были непрозрачными, пишет Beebom.

Смотрите также Этого ждали 10 лет: Google наконец позволит удалять самый раздражающий элемент Android

Теперь размытие появилось для панели регулировки громкости, меню питания, в папках на главном экране и в окне выбора виджетов. Google говорит, что это обеспечивает "ощущение глубины", чтобы движение казалось легким, отмечает 9to5google.

Мишаал Рахман из Google подтвердил эти изменения в социальной сети X. Он говорит, что сборка включает новую пружинистую анимацию уведомлений, измененное поведение записи экрана и очень много того самого размытия по всему интерфейсу пользователя.

Отдельное внимание уделили анимациям. В разделе быстрых настроек (Quick Settings) появился новый "прыгающий" эффект при сворачивании и разворачивании панели.

В предыдущих сборках Android эта анимация появлялась только в шторке уведомлений, где она в определенной степени намекала пользователю, что повторный жест открывает больше функций,

– прокомментировал редактор издания 9to5Google Бен Шун.

Теперь этот эффект обеспечивает визуальную целостность системы, реагируя на инерцию свайпа пользователя.

Существенные изменения претерпел и инструмент записи экрана. Из соображений приватности Google изменила настройки по умолчанию: теперь система предлагает записывать только последнее использованное приложение, а не весь экран полностью. Это позволяет избежать случайного попадания конфиденциальных уведомлений в видео.

Исправление ошибок

Обновление содержит большой пакет исправлений ошибок, которые донимали пользователей в предыдущих бета-версиях:

исправлена проблема, из-за которой нажатие на дату в виджете "At a Glance" вместо календаря открывало терминал;

устранена ошибка с разрывами Wi-Fi соединения при сильном сигнале;

решена проблема с треском и искажением звука во время воспроизведения медиа;

исправлено некорректное отображение элементов интерфейса в полноэкранном режиме;

возвращено стабильную работу виджетов, которые ранее могли исчезать после перезагрузки устройства;

исправлен баг, когда иконка мобильных данных оставалась активной после включения авиарежима.

Но и появились новые баги

Несмотря на многочисленные улучшения, пользователи на платформе Reddit сообщают об определенных трудностях. В частности, многие жалуются на нестабильную работу приложений Microsoft, таких как Teams и Outlook, которые часто вылетают сразу после запуска. Также некоторые тестировщики заметили задержки при переключении между приложениями.

Кто-то еще сталкивается с задержками или глюками при переключении между приложениями? Особенно когда я нажимаю, скажем, на уведомление о чате в Instagram: у меня лично переход к чату занимает примерно 3,8 секунды, или же сначала открывается экран входящих сообщений, а потом еще несколько секунд уходит на переход к нужному чату,

– пожаловался пользователь с ником Specialist-Ranger480.

Кто может установить Android 17 QPR1 Beta 3?

Установить Android 17 QPR1 Beta 3 могут владельцы смартфонов Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, новой серии Pixel 10 и планшетов Pixel Tablet. Для этого необходимо быть зарегистрированным в программе Android Beta.

Вам также будет интересно узнать: какие ключевые обновления принесет Android 17

Google активно готовит релиз Android 17, который компания уже несколько месяцев тестирует через бета-версии для Pixel и смартфонов других производителей. Одним из главных изменений новой системы станет еще более глубокая интеграция искусственного интеллекта Gemini практически во все функции Android. Google фактически превращает Android из традиционной мобильной операционной системы в платформу со встроенными AI-агентами, пишет Android Central.

Среди главных новинок Android 17 упоминают новый интерфейс Material 3 Expressive, который должен сделать систему более динамичной, персонализированной и "живой". Google также работает над функцией "Create My Widget", что позволит создавать интерактивные виджеты почти автоматически с помощью AI. В систему интегрируют новые инструменты Gemini Intelligence, которые будут анализировать действия пользователя и предлагать автоматизацию различных задач.

Еще одной заметной функцией станет "Rambler". Это система, направлена на борьбу с бесконечным "думскроллингом". Android 17 будет анализировать поведение пользователя и предлагать перерывы или другие действия, если человек слишком долго бездумно листает ленты соцсетей или видео. Google прямо говорит о фокусе на цифровом благосостоянии и здоровых сценариях использования смартфонов, отмечает PhoneArena.

В Android 17 также появятся улучшения для камер и мультимедиа, новые инструменты для оптимизации беспроводных подключений, расширенные профили для смарт-устройств и аксессуаров, а также обновленные механизмы безопасности и конфиденциальности.

Google параллельно меняет и саму модель тестирования Android – компания отказывается от старой системы Developer Preview в пользу постоянного Canary-канала для разработчиков, информирует Android Developers.

Отдельно Google расширила программу бета-тестирования Android 17. Если раньше ранние сборки преимущественно были доступны только на Pixel, то теперь к тестированию подключили Samsung, Xiaomi, Honor, OPPO и другие бренды.

Когда выйдет Android 17?

Компания Google официально пока не назвала дату релиза Android 17. Впрочем, учитывая традиционный график компании и текущий цикл бета-версий, стабильный релиз ожидают где-то летом 2026 года.

Как и всегда, первыми систему получат смартфоны Pixel, после чего обновление начнут адаптировать Samsung, Xiaomi, OnePlus и другие производители.

Что показали на Google I/O 2026?

Конференция Google I/O 2026, которая стартовала 19 мая, почти полностью была посвящена искусственному интеллекту. Центральной темой стала так называемая "Agentic Gemini Era" – новая стратегия Google, в рамках которой AI-агенты должны работать за пользователя, а не просто отвечать на запросы, пишет The Economic Times.

Google представила Gemini 3.5 Flash – новую быструю и дешевую AI-модель для программирования, автоматизации и работы AI-агентов.

В то же время Gemini 3.5 Pro компания только анонсировала – ее запуск перенесли на следующий месяц, отмечает Reuters)

Еще одним большим анонсом стала Gemini Omni – мультимодальная AI-модель нового поколения, которая способна работать с текстом, изображениями, аудио и видео одновременно. Google описывает ее как шаг к созданию универсальной "мировой модели" искусственного интеллекта.

На I/O 2026 также показали Gemini Spark – персонального AI-агента, который интегрируется в Gmail, Docs, Calendar и другие сервисы Google. Он может самостоятельно планировать путешествия, создавать документы, организовывать встречи и выполнять сложные действия без постоянного участия пользователя.

Кардинально обновили и поиск. Search теперь получает AI-режим с полностью новым интерфейсом, поддержкой мультимодальных запросов, AI-агентами для мониторинга информации и автоматическим выполнением определенных задач. Поиск сможет анализировать текст, фото, видео, документы и даже открытые вкладки Chrome одновременно, пишет The Guardian.

Google также возвращается на рынок умных очков. Компания анонсировала новые Android XR-очки вместе с Samsung, Warby Parker, Gentle Monster и Xreal. Устройства получат интеграцию Gemini, голосовое управление, камеры и AI-функции дополненной реальности, The Guardian.

Среди других анонсов конференции, за которой мы также наблюдали, можем назвать ИИ-функции для YouTube, новый сервис Google Pics для редактирования изображений, Universal Cart для AI-шопинга, Docs Live с голосовым редактированием документов, Ask YouTube для поиска по видео и Google Beam с реалистичными ИИ-аватарами для видеозвонков.

В итоге можно отметить, что сейчас Android 17 продолжает двигаться к тотальной интеграции с ИИ, где каждая программа будет иметь те или иные возможности, основанные на искусственном интеллекте. Компания пытается упростить и ускорить ежедневные задачи и работу, чтобы привлечь пользователей, которые сейчас отдают предпочтение конкурентам.

I/O 2026 продлится два дня, то есть 20 мая мы, вероятно, увидим еще порцию обновлений.