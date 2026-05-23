Не только навигация: 4 неожиданных приложения для Android Auto, которые работают в авто

Android Auto давно перестал быть лишь оболочкой для карт и музыки. Платформа постепенно превращается в полноценный цифровой центр автомобиля – с новостями, рабочими звонками, чатами и даже играми во время стоянки.

В начале своего существования Android Auto создавался как простой инструмент для навигации, музыки и звонков через мультимедийную систему автомобиля. Но за последние годы платформа существенно изменилась. Google и сторонние разработчики постепенно превратили ее в целую экосистему приложений для работы, общения и развлечений. Об этом пишет BGR.

Смотрите также Google готовит кучу замечательных обновлений для виджетов главного экрана Android

Какие неожиданные возможности получил Android Auto?

Большинство водителей используют стандартный набор вроде Google Maps или Spotify, однако Android Auto уже поддерживает гораздо более широкий список сервисов. Некоторые из них могут показаться довольно неожиданными для автомобильной платформы.

Одним из самых неожиданных приложений для Android Auto стал Zoom Workplace. Платформа для видеоконференций давно стала стандартом для дистанционной работы, а теперь ее интегрировали и в мультимедийные системы автомобилей.

Через Android Auto пользователи могут присоединяться к запланированным конференциям, управлять звонками и участвовать в голосовых встречах непосредственно с дисплея авто.

Правда, видео в автомобильной версии сервиса нет – из соображений безопасности Android Auto поддерживает только аудиофункции. Однако для людей, которые часто находятся в дороге, этого достаточно, чтобы не пропускать рабочие звонки или командные обсуждения.

Фактически автомобиль становится временным мобильным офисом, особенно для тех, кто много времени проводит между встречами или регулярно ездит в командировки.

Новости теперь можно слушать прямо в дороге

Еще один сервис, который не все ожидают увидеть в Android Auto – Google News. Агрегатор новостей от Google теперь интегрирован в платформу для автомобилей и позволяет получать короткие новостные сводки во время поездки.

Как пишет Zdnet, сервис работает через голосовое управление и интеграцию с Google Assistant, поэтому водителю не нужно брать смартфон в руки. Android Auto озвучивает короткие подборки локальных и международных новостей, адаптированных под интересы пользователя.

В то же время полные тексты статей система не зачитывает. В Google позиционируют функцию именно как способ быстро получить основную информацию, не отвлекаясь от дороги.

Android Auto позволяет играть в игры – но только во время стоянки

Игры в автомобиле еще несколько лет назад казались странной идеей, однако Google постепенно движется и в этом направлении. Благодаря функции Park and Play Android Auto позволяет запускать игры на дисплее автомобиля позволяет запускать игры на дисплее автомобиля, если транспортное средство припарковано.

Одним из самых интересных сервисов для этого стал GameSnacks – платформа браузерных мини-игр от Google.

В отличие от крупных мобильных релизов, GameSnacks делает ставку на простые аркады и настольные развлечения. Среди доступных игр – шахматы, бильярд, пасьянсы, маджонг и карточные игры. Также есть более аркадные проекты вроде "Space Survivor" или "Ghost Pro Racing".

Из-за того, что Android Auto блокирует запуск игр во время движения, сервис скорее рассчитан на короткие паузы – ожидания детей возле школы, зарядку электромобиля или ранний приезд на встречу.

Discord достался автомобилям

Еще один неожиданный сервис в списке поддерживаемых платформ – Discord. Сначала приложение ассоциировалось преимущественно с геймерами, однако со временем превратился в одну из крупнейших платформ для онлайн-сообществ.

Android Auto не поддерживает полный функционал Discord. Пользователи не могут просматривать серверы или работать со всеми возможностями приложения. Но система позволяет получать сообщения, слушать их через голосовой помощник и отправлять ответы голосом.

В результате Discord в машине больше напоминает мессенджер, чем полноценную социальную платформу. Однако для активных пользователей сервиса даже такая интеграция стала довольно неожиданной.

Автомобиль постепенно становится продолжением смартфона

Развитие Android Auto демонстрирует, как быстро меняется роль мультимедийных систем в автомобилях. Если раньше они ограничивались музыкой и навигацией, то теперь постепенно превращаются в универсальные цифровые платформы.

Google все активнее интегрирует в Android Auto сервисы для работы, коммуникации и досуга. При этом компания пытается сохранять баланс между функциональностью и безопасностью – большинство потенциально отвлекающих функций, в частности видео или игры, или ограничены, или работают только во время стоянки.

Похоже, в будущем автомобильный дисплей станет такой же полноценной цифровой средой, как смартфон или планшет – особенно на фоне развития электромобилей и новых мультимедийных платформ.