Уже скоро приложениями на Android можно будет управлять с помощью лица

Компания Google представила свою новую разработку, направленную на улучшение взаимодействия с пользователями в приложениях для Android. Технологический гигант сообщил, что код Project Gameface теперь доступен для разработчиков программ - он позволяет им интегрировать управление курсором с помощью мимики и движений головы в свои программные продукты.

Как это будет работать

Впервые представленный на прошлогодней конференции Google I/O, Project Gameface использует камеру устройства для обнаружения и интерпретации движений пользователя, согласовывая их с базой данных API обнаружения мимики MediaPipes.

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Например, пользователи могут манипулировать курсором мыши, открывая рот, или выделять области экрана, поднимая брови.

Благодаря камере устройства решение постоянно отслеживает мимику и жесты головы, превращая их в удобные и адаптированные для пользователя элементы управления. Разработчики получают возможность создавать приложения, в которых пользователи могут персонализировать элементы управления, настраивая выражение лица, реакцию на жесты, скорость курсора и т.д,

– говорится в официальном сообщении Google.

Хотя Gameface изначально был представлен как проект, ориентированный на игры, Google объявил о сотрудничестве с Incluzza, индийским социальным фондом, который занимается решением проблем доступности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями.

Вот на что способен проект Google: смотрите видео

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Это партнерство имеет целью исследовать потенциальное расширение полезности Gameface за пределами игр, в таких сферах, как профессиональная деятельность, образовательная среда и различные социальные контексты.