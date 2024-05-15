Як це працюватиме

Вперше представлений на минулорічній конференції Google I/O, Project Gameface використовує камеру пристрою для виявлення та інтерпретації рухів користувача, узгоджуючи їх з базою даних API виявлення міміки MediaPipes.

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Наприклад, користувачі можуть маніпулювати курсором миші, відкриваючи рот, або виділяти області екрана, піднімаючи брови.

Завдяки камері пристрою рішення постійно відстежує міміку та жести голови, перетворюючи їх на зручні та адаптовані для користувача елементи керування. Розробники отримують можливість створювати застосунки, в яких користувачі можуть персоналізувати елементи керування, налаштовуючи вираз обличчя, реакцію на жести, швидкість курсора тощо,

– йдеться в офіційному повідомленні Google.

Хоча Gameface спочатку був представлений як проєкт, орієнтований на ігри, Google оголосив про співпрацю з Incluzza, індійським соціальним фондом, який займається вирішенням проблем доступності, з якими стикаються люди з обмеженими можливостями.

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Це партнерство має на меті дослідити потенційне розширення корисності Gameface поза межами ігор, у таких сферах, як професійна діяльність, освітнє середовище та різні соціальні контексти.