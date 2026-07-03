Битва за ИИ-оборудование: Anthropic объединяется с Samsung для разработки собственных процессоров

Рынок искусственного интеллекта выходит на новый уровень: разработчики передовых ИИ-моделей начинают создавать собственное аппаратное обеспечение. Компания Anthropic готовится к выпуску кастомных чипов в партнерстве с гигантом Samsung, чтобы бросить вызов OpenAI и уменьшить зависимость от Nvidia.

Рынок искусственного интеллекта выходит на новый уровень: разработчики передовых ИИ-моделей начинают создавать собственное аппаратное обеспечение. Компания Anthropic готовится к выпуску кастомных чипов в партнерстве с гигантом Samsung, чтобы бросить вызов OpenAI и уменьшить зависимость от Nvidia. Конкуренция между ведущими ИИ-компаниями все чаще смещается в плоскость аппаратного обеспечения, которое питает передовые модели. Как сообщает издание Gizmochina со ссылкой на отчет The Information, разработчик искусственного интеллекта Anthropic планирует создать собственные кастомные чипы в сотрудничестве с южнокорейским гигантом Samsung.

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Зачем Anthropic нужны собственные чипы?

Универсальный графический процессор (например, от Nvidia) можно сравнить со швейцарским ножом – он выполняет множество задач, но не всегда максимально эффективен для одной конкретной операции.

Кастомные ИИ-чипы – это специализированные микросхемы, созданные исключительно для обучения или работы конкретных нейронных сетей. У них есть три ключевых преимущества:

выполняют вычисления значительно быстрее;

потребляют гораздо меньше энергии;

позволяют компаниям не зависеть от дефицита стандартных компонентов на рынке.

Для Anthropic этот шаг вполне логичен. Еще весной компания искала возможности для производства собственных процессоров, чтобы защитить свою инфраструктуру от глобального дефицита полупроводников. В настоящее время разработчик еще определяется с окончательным назначением будущего чипа и уровнем его вычислительной мощности.

Хотя в Anthropic официально не подтвердили партнерство с Samsung, представители компании в комментарии TechCrunch отметили, что диверсифицированный аппаратный стек, включающий чипы от Google, Amazon и Nvidia, и в дальнейшем останется основой их вычислительной стратегии.

Главный конкурент Anthropic, компания OpenAI, недавно представила собственный кастомный чип для инференса (процесса генерации ответов уже обученной моделью) под названием "Jalapeño", созданный в партнерстве с Broadcom.

В OpenAI заявляют, что этот процессор значительно эффективнее и демонстрирует лучшую производительность на ватт по сравнению с ведущими ИИ-графическими процессорами общего назначения. Именно этот успех конкурентов, вероятно, заставил Anthropic ускорить собственную разработку.

Роль Samsung в глобальной гонке ИИ

Южнокорейский гигант Samsung остается ключевым производителем в цепочке поставок для индустрии искусственного интеллекта. Компания является главным партнером Nvidia, производя чипы для обучения и развертывания передовых ИИ-моделей.

Кроме того, из-за критической загруженности тайваньской TSMC все больше технологических гигантов выбирают Samsung для диверсификации рисков:

Google договаривается о выпуске будущих процессоров Axion и серверных TPU с 2028 года;

договаривается о выпуске будущих процессоров Axion и серверных TPU с 2028 года; AMD обсуждает производство части своих центральных процессоров с 2028 года;

обсуждает производство части своих центральных процессоров с 2028 года; Tesla уже имеет долгосрочное соглашение на выпуск чипов AI6 и части AI5;

уже имеет долгосрочное соглашение на выпуск чипов AI6 и части AI5; BYD планирует заказывать у Samsung чипы для автопилота следующих поколений.

Параллельно Samsung совместно с Nvidia строит новый завод по производству чипов ИИ в Южной Корее. В то же время компания ведет жесткую борьбу на рынке памяти с SK Hynix, которая в настоящее время опережает ее в сегменте высокодоходной памяти HBM, необходимой для ИИ-ускорителей.

Важно! Индустрия искусственного интеллекта окончательно переходит на новый этап. Создание собственных процессоров позволит лидерам рынка не только снизить колоссальные затраты на поддержку моделей, но и создавать более быстрые и энергоэффективные продукты для пользователей.