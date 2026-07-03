Ринок штучного інтелекту переходить на новий рівень: розробники передових ШІ-моделей починають створювати власне апаратне забезпечення. Компанія Anthropic готується до випуску кастомних чипів у партнерстві з гігантом Samsung, щоб кинути виклик OpenAI та зменшити залежність від Nvidia. Конкуренція між провідними ШІ-компаніями все частіше зміщується у площину апаратного забезпечення, яке живить передові моделі. Як повідомляє видання Gizmochina з посиланням на звіт The Information, розробник штучного інтелекту Anthropic планує створити власні кастомні чипи у співпраці з південнокорейським гігантом Samsung.

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Навіщо Anthropic власні чипи?

Універсальний графічний процесор (наприклад, від Nvidia) можна порівняти зі швейцарським ножем – він виконує багато завдань, але не завжди є максимально ефективним для однієї конкретної операції.

Кастомні ШІ-чипи – це спеціалізовані мікросхеми, створені виключно під тренування або роботу конкретних нейромереж. Вони мають три ключові переваги:

виконують обчислення значно швидше;

споживають набагато менше енергії;

дозволяють компаніям не залежати від дефіциту стандартних компонентів на ринку.

Для Anthropic цей крок є цілком логічним. Ще навесні компанія шукала можливості для виробництва власних процесорів, щоб захистити свою інфраструктуру від глобального дефіциту напівпровідників. Наразі розробник ще визначається з остаточним призначенням майбутнього чипа та рівнем його обчислювальної потужності.

Хоча в Anthropic офіційно не підтвердили партнерство з Samsung, представники компанії у коментарі TechCrunch зазначили, що диверсифікований апаратний стек, який включає чипи від Google, Amazon та Nvidia, і надалі залишатиметься основою їхньої обчислювальної стратегії.

Головний конкурент Anthropic, компанія OpenAI, нещодавно представила власний кастомний чип для інференсу (процесу генерації відповідей уже навченою моделлю) під назвою «Jalapeño», створений у партнерстві з Broadcom.

В OpenAI заявляють, що цей процесор є значно ефективнішим і демонструє кращу продуктивність на ват порівняно з провідними ШІ-графічними процесорами загального призначення. Саме цей успіх конкурентів, ймовірно, змусив Anthropic прискорити власну розробку.

Роль Samsung у глобальних перегонах ШІ

Південнокорейський гігант Samsung залишається ключовим виробником у ланцюжку постачань для індустрії штучного інтелекту. Компанія є головним партнером Nvidia, виготовляючи чипи для навчання та розгортання передових ШІ-моделей.

Крім того, через критичну завантаженість тайванської TSMC, дедалі більше технологічних гігантів обирають Samsung для диверсифікації ризиків:

Google домовляється про випуск майбутніх процесорів Axion та серверних TPU з 2028 року;

домовляється про випуск майбутніх процесорів Axion та серверних TPU з 2028 року; AMD обговорює виробництво частини своїх центральних процесорів з 2028 року;

обговорює виробництво частини своїх центральних процесорів з 2028 року; Tesla вже має довгострокову угоду на випуск чипів AI6 та частини AI5;

вже має довгострокову угоду на випуск чипів AI6 та частини AI5; BYD планує замовляти у Samsung чипи для автопілота наступних поколінь.

Паралельно Samsung спільно з Nvidia будує новий завод із виробництва ШІ-чипів у Південній Кореї. Водночас компанія веде жорстку боротьбу на ринку пам'яті з SK Hynix, яка наразі випереджає її у сегменті високоприбуткової пам'яті HBM, необхідної для ШІ-прискорювачів.

Важливо! Індустрія штучного інтелекту остаточно переходить на нову фазу. Створення власних процесорів дозволить лідерам ринку не лише знизити колосальні витрати на підтримку моделей, але й створювати швидші та енергоефективніші продукти для користувачів.