Південнокорейські технологічні гіганти Samsung Electronics та SK Hynix розпочинають безпрецедентне розширення виробництва чипів та інфраструктури для штучного інтелекту. Як повідомляє портал Wccftech, загальний обсяг інвестицій у межах трьох урядових мегапроєктів протягом наступних 10 років сягне приголомшливих 1,3 трильйона доларів (близько 1350 трильйонів вон). Ця масштабна ініціатива охоплює будівництво нових напівпровідникових фабрик, створення ШІ-дата-центрів, а також розвиток виробництва акумуляторів і дисплеїв.

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Куди спрямують рекордні інвестиції?

Левову частку коштів компанії витратять на закупівлю передового обладнання, зокрема систем EUV (екстремальної ультрафіолетової літографії). Ця технологія дозволяє буквально "малювати" мікроскопічні транзистори на кремнієвих пластинах за допомогою світла. Також фінансування піде на розширення випуску пам'яті DRAM та NAND Flash.

Загальний бюджет розподілять наступним чином:

520 мільярдів доларів (800 трильйонів вон) Samsung та SK Hynix інвестують безпосередньо у будівництво чотирьох нових заводів на південному заході країни;

Samsung та SK Hynix інвестують безпосередньо у будівництво чотирьох нових заводів на південному заході країни; 356,36 мільярда доларів спрямують на створення трьох центрів обробки даних для ШІ;

спрямують на створення трьох центрів обробки даних для ШІ; 52,48 мільярда доларів уряд Південної Кореї додатково інвестує в регіон Чхунчхон для будівництва підприємств із виробництва пам’яті з високою пропускною здатністю (HBM);

уряд Південної Кореї додатково інвестує в регіон Чхунчхон для будівництва підприємств із виробництва пам’яті з високою пропускною здатністю (HBM); 19,44 мільярда доларів виділять на розробку перспективних напівпровідникових технологій – чипів ШІ нового покоління, периферійних чипів та рішень для оборонної промисловості.

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Де збудують нові заводи та які екологічні переваги?

Новий гігантський кластер зведуть на південному заході країни, оскільки наявні заводи поблизу Сеула вже вичерпують свої потужності. Зокрема, Samsung розглядає майданчик у місті Кванджу на території військової авіабази, яку планують перенести. Цей регіон має багаті ресурси відновлюваної енергетики, що забезпечить виробникам серйозну екологічну перевагу в умовах глобального переходу на чисту електрику.

У межах десятирічної дорожньої карти Samsung та SK Hynix планують побудувати 4–5 ультрасучасних заводів у Південному та Північному Чхунчхоні. SK Hynix спрямує 400 трильйонів вон на розвиток свого комплексу в місті Чхонджу, а ще 100 трильйонів вон інвестує у новий південно-західний кластер. Сам регіон Чхунчхон додатково виділить на створення напівпровідникового хабу близько 100 трильйонів вон.

Розвиток інфраструктури дата-центрів та роботизація

Уряд спільно з SK Hynix, конгломератом GS та Naver побудує дата-центри загальною потужністю 8,4 ГВт. До 2035 року потужність об'єктів SK планують збільшити до 15 ГВт, що дозволить наростити сукупну потужність дата-центрів у країні до 18,4 ГВт.

Паралельно Південна Корея планує щорічно впроваджувати понад 1000 ШІ-роботів у промисловому секторі. Компанія Hyundai Motor вже оголосила про намір інвестувати 5,83 мільярда доларів у будівництво першого в країні спеціалізованого заводу з випуску роботів.

Головний рушій цієї технологічної гонки – стрімке зростання попиту на обчислювальні потужності для штучного інтелекту. Щоб випередити конкурентів, корейський уряд та компанії вирішили прискорити будівництво на 12 років. Якщо раніше запуск фабрик планували після 2040 року, то тепер нові заводи мають запрацювати вже у 2033 році. Мета країни – подвоїти потужності з виробництва пам'яті протягом наступних п'яти років.

За даними джерел United Daily News, Biz.Chosun та Trendforce, такі агресивні плани викликали паніку на глобальному ринку. Тайванські виробники пам'яті вже підвищили рівень тривоги до максимального через загрозу масового напливу корейської продукції.

Важливо! Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон наголосив, що цей проєкт допоможе подолати економічний дисбаланс та зменшити концентрацію ресурсів у столичному регіоні. Водночас головний секретар президента з політичних питань Кім Йон Бом запропонував виплачувати громадянам "дивіденди" за рахунок податків на прибутки компаній від ШІ.

Цей історичний крок знаменує переломний момент для світової індустрії. Інвестуючи колосальні кошти, Південна Корея не лише долає дефіцит мікросхем, але й кидає прямий виклик нинішнім лідерам ринку – тайванській TSMC та американській Intel, переформатовуючи майбутнє технологічного сектору.