В App Store стремительно набирает популярность приложение, которое ищет "умные" очки поблизости

Популярность умных очков с камерами породила новый тренд. Владельцы iPhone массово скачивают приложение, которое предупреждает о возможном наличии таких устройств поблизости.

Приложение AntiZuck Smart Glasses Scanner вошло в тройку самых популярных платных приложений в американском App Store. Его название прямо намекает на отношение разработчика к умным очкам Meta, оснащенным встроенными камерами. Об этом пишет Digitaltrends.

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Как работает приложение для обнаружения умных очков?

Приложение стоит 2,99 доллара США и анализирует Bluetooth-сигналы окружающих устройств. Она способна обнаруживать Meta Ray-Ban, Snap Spectacles, Amazon Echo Frames и очки RayNeo, после чего уведомляет пользователя о вероятном наличии одного из таких гаджетов поблизости.

Интерфейс приложения напоминает радар. На экране отображаются найденные устройства, примерное расстояние до них и уровень уверенности системы в том, что это именно умные очки. Кроме того, приложение может запоминать устройства, которые уже встречались ранее, отправлять локальные уведомления и позволяет пометить знакомые гаджеты, чтобы они больше не вызывали тревогу.

Несмотря на популярность сервиса, его возможности имеют существенные ограничения. AntiZuck не определяет, ведется ли запись видео или фотографирование. Он лишь обнаруживает Bluetooth-сигналы, которые совместимые устройства передают при включении, сопряжении или открытии зарядного чехла.

Также срабатывание могут вызвать и другие устройства Meta, например гарнитуры Quest. Кроме того, после завершения передачи Bluetooth-сигнала очки могут полностью исчезнуть из списка обнаруженных устройств. Поэтому уведомления приложения не являются доказательством того, что кто-то поблизости ведет скрытую съемку.

Опасения по поводу скрытой съемки становятся все более распространенными

Популярность AntiZuck связывают с ростом обеспокоенности по поводу конфиденциальности в общественных местах. Недавний материал BBC показал, что молодые люди все чаще обращают внимание на камеры во время отдыха. Студенты рассказали, что следят за людьми, которые поднимают смартфоны для записи видео, а также за промоутерами клубов, создающими контент для социальных сетей.

Умные очки еще больше усложняют ситуацию, ведь внешне они почти не отличаются от обычных. Из-за этого человек может даже не догадываться, что его снимают.

Исследования подтверждают обеспокоенность пользователей

Опрос YouGov показал, что 54% американцев считают съемку и публикацию видео с незнакомыми людьми без их согласия обычно или всегда неприемлемой. Другие исследования также показывают, что осознание постоянного наблюдения меняет поведение людей. Именно поэтому даже сама вероятность того, что рядом могут находиться очки со скрытой камерой, заставляет многих чувствовать себя менее комфортно в общественных местах.

На этом фоне популярность AntiZuck демонстрирует новый тренд. С ростом распространения умных очков пользователи все чаще готовы платить за инструменты, которые хотя бы частично помогают понять, могут ли рядом находиться устройства со встроенными камерами.