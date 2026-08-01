Застосунок AntiZuck Smart Glasses Scanner увійшов до трійки найпопулярніших платних програм в американському App Store. Його назва прямо натякає на ставлення розробника до розумних окулярів Meta, оснащених вбудованими камерами. Про це пише Digitaltrends.

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Як працює застосунок для виявлення розумних окулярів?

Програма коштує 2,99 долара США та аналізує Bluetooth-сигнали навколишніх пристроїв. Вона здатна виявляти Meta Ray-Ban, Snap Spectacles, Amazon Echo Frames і окуляри RayNeo, після чого повідомляє користувача про ймовірну присутність одного з таких гаджетів неподалік.

Інтерфейс застосунку нагадує радар. На екрані відображаються знайдені пристрої, приблизна відстань до них і рівень упевненості системи в тому, що це саме розумні окуляри. Крім цього, програма може запам'ятовувати пристрої, які вже траплялися раніше, надсилати локальні сповіщення та дозволяє позначити знайомі гаджети, щоб вони більше не викликали тривогу.

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Попри популярність сервісу, його можливості мають суттєві обмеження. AntiZuck не визначає, чи ведеться запис відео або фотографування. Він лише виявляє Bluetooth-сигнали, які сумісні пристрої передають під час увімкнення, сполучення або відкриття зарядного футляра.

Також спрацьовування можуть викликати й інші пристрої Meta, наприклад гарнітури Quest. Крім того, після завершення передачі Bluetooth-сигналу окуляри можуть повністю зникнути зі списку виявлених пристроїв. Через це повідомлення програми не є доказом того, що хтось поблизу веде приховану зйомку.

Побоювання прихованої зйомки стають дедалі поширенішими

Популярність AntiZuck пов'язують із зростанням занепокоєння щодо конфіденційності в громадських місцях. Нещодавній матеріал BBC показав, що молоді люди дедалі частіше звертають увагу на камери під час відпочинку. Студенти розповіли, що стежать за людьми, які піднімають смартфони для запису відео, а також за промоутерами клубів, які створюють контент для соціальних мереж.

Розумні окуляри роблять ситуацію ще складнішою, адже зовні вони майже не відрізняються від звичайних. Через це людина може навіть не здогадуватися, що її можуть знімати.

Дослідження підтверджують занепокоєння користувачів

Опитування YouGov показало, що 54% американців вважають зйомку та публікацію відео із незнайомими людьми без їхньої згоди зазвичай або завжди неприйнятною. Інші дослідження також свідчать, що усвідомлення постійного спостереження змінює поведінку людей. Саме тому навіть сама ймовірність того, що поруч можуть бути окуляри з прихованою камерою, змушує багатьох почуватися менш комфортно в громадських місцях.

На цьому тлі популярність AntiZuck демонструє новий тренд. Зі зростанням поширення розумних окулярів користувачі дедалі частіше готові платити за інструменти, які хоча б частково допомагають зрозуміти, чи можуть поруч знаходитися пристрої з вбудованими камерами.