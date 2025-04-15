Apple будет "просматривать" переписку пользователей на iPhone, iPad и Mac для совершенствования своего ИИ
- Apple планирует анализировать данные на устройствах пользователей для улучшения своей платформы искусственного интеллекта, сохраняя конфиденциальность информации.
- Новая технология позволяет сравнивать синтетические данные с реальными примерами переписки, чтобы улучшить эффективность моделей ИИ, при этом все данные остаются на устройствах пользователей.
Компания Apple объявила о планах анализировать данные на устройствах пользователей с целью улучшения своей платформы искусственного интеллекта. По словам разработчиков, новый подход позволит обеспечить конфиденциальность информации и одновременно наверстать отставание от конкурентов в сфере ИИ.
В настоящее время Apple обучает свои алгоритмы на синтетических данных, которые только имитируют настоящие и не содержат персональной информации пользователей, рассказывает 24 Канал. Впрочем, синтетические данные не всегда точно отражают реальный контент, что затрудняет эффективную работу моделей искусственного интеллекта.
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Чтобы решить эту проблему, Apple разработала новую технологию, которая позволяет сравнивать синтетические данные с реальными примерами переписки пользователей в официальном приложении Apple Mail на iPhone, iPad и Mac.Важно! При этом все данные остаются на устройствах пользователей и не используются непосредственно для обучения ИИ.
Суть технологии заключается в следующем: алгоритм использует сгенерированные Apple синтетические фразы или письма и сопоставляет их с реальными электронными письмами, чтобы оценить, насколько они соответствуют по теме и стилю.
Это позволяет компании выявить, какие синтетические образцы наиболее приближены к реальности и пригодны для обучения моделей.
Целью создания синтетических данных является генерирование предложений или писем, которые достаточно похожи на реальные по теме или стилю, чтобы улучшить способность наших моделей к обобщению,
- отметили в Apple.
Таким образом, компания стремится усовершенствовать инструменты генерации текста в рамках своей платформы Apple Intelligence, не нарушая высоких стандартов конфиденциальности пользователей.А тем временем OpenAI выпустила новую модели ChatGPT-4.1. Компания подчеркнула, что они во всем превосходят предыдущие версии моделей.