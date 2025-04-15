На цей час Apple навчає свої алгоритми на синтетичних даних, які лише імітують справжні і не містять персональної інформації користувачів, розповідає 24 Канал. Втім, синтетичні дані не завжди точно відображають реальний контент, що ускладнює ефективну роботу моделей штучного інтелекту.

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Щоб вирішити цю проблему, Apple розробила нову технологію, яка дозволяє порівнювати синтетичні дані з реальними прикладами листування користувачів в офіційному застосунку Apple Mail на iPhone, iPad та Mac.

Важливо! При цьому всі дані залишаються на пристроях користувачів і не використовуються безпосередньо для навчання ШІ.

Суть технології полягає в наступному: алгоритм використовує згенеровані Apple синтетичні фрази або листи та зіставляє їх з реальними електронними листами, щоб оцінити, наскільки вони відповідають за темою та стилем.

Це дозволяє компанії виявити, які синтетичні зразки найбільш наближені до реальності та придатні для навчання моделей.

Метою створення синтетичних даних є генерування речень або листів, які є достатньо подібними до реальних за темою чи стилем, щоб покращити здатність наших моделей до узагальнення,

— зазначили в Apple.

Таким чином, компанія прагне удосконалити інструменти генерації тексту в рамках своєї платформи Apple Intelligence, не порушуючи високих стандартів конфіденційності користувачів.

А тим часом OpenAI випустила нову моделі ChatGPT-4.1. Компанія наголосила, що вони в усьому перевершують попередні версії моделей.